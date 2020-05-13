مكتب الاتصالات يمدّ دير الزور بخدمة الانترنت عالي الجودة

يعمل مكتب الاتصالات في منطقة دير الزور على تزويد المنطقة بخدمة الانترنت السريع، وفي هذا الشأن تم إيصال كابل ضوئي من مقاطعة الحسكة إلى دير الزور، والتي بدأت ببناء برج في ناحية "الصور" بطول 20 متراً، لتغذية الريف الشرقي والشمالي لديرالزور بالانترنت.

ووزع المكتب النت من هذا البرج حالياً على 6 موزعين في الريف الشرقي بأسعار منافسة، حيث يصل إلى المستهلك بسعر 12 دولار لكل واحد ميغا شهرياً وبسرعة عالية، علماً أنه كان في السابق سعر الميغا الواحد يباع بـ40 دولار شهرياً وبجودة ضعيفة.

وفي هذا الخصوص أشار ياسر العيسى مدير مكتب الاتصالات إلى أن العمل جارٍ على إيصال هذه الخدمة إلى كافة مناطق ديرالزور في الأيام المقبلة، ثم إيصاله إلى ريف الرقة الشرقي.

(ع ص/ل)

ANHA