مكتب العصر يقدم طلباً جديداً للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدم اليوم، محامو مكتب العصر الحقوقي كل من "ريزان ساريجا وراضية أوزتورك وفائق أوزكور وأرول ومظلوم دينج" بطلبٍ جديدٍ إلى مكتب النيابة العامة في مدينة بورصة التركية، ومديرية سجن إمرالي، من أجل اللقاء بموكلهم القائد عبد الله أوجلان.

وتمنع سلطات الدولة التركية محامي وذوي القائد عبد الله أوجلان، اللقاء به.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ شباط عام 1999، وتم قطع اتصاله مع المحيط الخارجي منذ آذار 2021.

ويتقدم محامو وذوو القائد عبد الله أوجلان بشكل أسبوعي بطلبين للسلطات التركية للقائه.

وعلى الرغم من الفعاليات والنشاطات اليومية المنددة بالعزلة والمطالِبة بحريته، وتسليط الإعلام الضوء على خروقات الدولة التركية للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالمعتقلين السياسيين، تواصل السلطات منع ذوي ومحامي القائد عبد الله أوجلان من اللقاء به.

كما تقدم المحامون لمكتب النيابة العامة ومديرية سجن إمرالي بطلب زيارة السجناء الآخرين في إمرالي، وهم "عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش".

(س ع/ام)

ANHA