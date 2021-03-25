مكتب العصر الحقوقي: أسرة أوجلان تواصلت معه لكن الاتصال تم قطعه بسرعة- تم التحديث

وكانت قد انتشرت أنباء ومزاعم حول تدهور صحة وسلامة القائد عبدالله أوجلان في سجن إيمرالي على وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه تقدم مكتب العصر الحقوقي وأسرة أوجلان بطلب إلى مكتب المدعي العام في بورصة للحصول على "إذن عاجل للقاء بالقائد".

وعليه أعلن مكتب العصر الحقوقي اليوم الخميس أنه جرى التواصل مع القائد أوجلان حيث أن شقيقه محمد أوجلان ذهب إلى محكمة أورفة وتواصل مع شقيقه عبد الله أوجلان عبر الهاتف.

وأصدر المكتب بياناً مقتضباً حيال الاتصال جاء فيه:

"اتصلت النيابة العامة بأسرة موكلينا السيد عبد الله أوجلان، والسيد عمر خيري كونار، السيد هاميلي يلددير والسيد ويسي أكتاش، للتحدث إلى موكلينا عبر الهاتف. وعندما تحدث السيد أوجلان مع شقيقه، تم قطع الهاتف بسرعة، وحين تحدث السيد هاميلي يلد ديوامر كان اتصالاً قصيرًا أيضًا. فما احتج كل من السيد ويسي أكتاش والسيد عمر خيري كونار على شروط الاتصال وأحكام العزلة وبالتالي لم يقبلوا التواصل عن طريق الهاتف".

واعتبارًا من 27 أبريل 2020 ، لم نتلق أي معلومات من السيد أوجلان. حيث التقى به محامو مكتبنا آخر مرة في 7 أغسطس 2019. لكن بعد نشر بعض المزاعم الخطيرة حول حياة أوجلان على وسائل التواصل الاجتماعي في 14 مارس 2021 ، تقدمنا ​​أيضًا بطلب للحصول على زيارة للاطمئنان على صحة أوجلان بشكل يومي. لكن طلباتنا قوبلت بالرفض.

واليوم لم نتلق أي معلومات واضحة عن حالة السيد أوجلان الصحية. ولازلنا مصرين على طلبنا بعقد اجتماع مع السيد أوجلان في إمرالي. وفي هذا الاتصال القصير جداً أبدى السيد أوجلان رفضه للإجراءات الغير قانونية التي تتخذها السلطات بحقه، ووصف ما يجري بحقه أن (مخالف للقانون). وبعدها قطع الاتصال، وعليه نشارك هذه التطورات مع الرأي العام وندعو السلطات التركية للعمل وفق القانون".

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ANHA