مكتب العصر الحقوقي يتقدم بطلب للقاء القائد عبد الله أوجلان ومعتقلين آخرين في إمرالي

طلب مكتب العصر الحقوقي من المحكمة الدستورية التركية لقاء القائد عبد الله أوجلان والسجناء الآخرين عمر خيري كونار، وحاميلي يلدرم، وويسي آكتاش، الذين لم ترد عنهم أي معلومات منذ تسعة أشهر.

وبحسب وكالة أنباء ميزوبوتاميا، فقد تقدم المحامون بطلب الزيارة في 24 كانون الأول، وذكرت أن آخر محادثة للمحامين مع القائد أوجلان كانت عبر المكالمة الهاتفية في 25 آذار، وقالت الوكالة: "منذ ذلك الحين، أي منذ 9 أشهر، لم نتمكن من الحصول على أي معلومات حول صحة موكلنا، وخلال هذا الوقت، لم يتم إجراء أي زيارات مباشرة مع موكلينا، كما لم يتم إجراء أي اتصال هاتفي أو رسائل نصية من قبلهم، ولهذا السبب، فقد أحلنا القضية إلى محكمة التنفيذ".

وعبّر مكتب العصر الحقوقي عن مخاوفه بشأن صحة المعتقلين في إمرالي "إن حياة الموكلين الذين لم ترد منهم أي معلومات منذ 25 آذار 2021، معرضة للخطر. حيث إنه وعلى الرغم من تقدمهم في السن وحالتهم الصحية، فإن العزلة المطبقة عليهم والمستمرة منذ فترة طويلة، تهدد سلامتهم الروحية والجسدية".

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