مكتب العصر الحقوقي يطالب السلطات التركية بلقاء عاجل مع القائد أوجلان

وبحسب وكالة أنباء مزوبوتاميا، فإن محامي مكتب العصر الحقوقي راجعوا محكمة التنفيذ في بورصة متقدمين إليها بطلب عقد لقاء عاجل مع القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وأشار المحامون إلى أنهم لم يتمكنوا منذ 8 أشهر من الحصول على معلومات حول القائد أوجلان والمعتقلين الثلاث الآخرين، معربين عن قلقهم من عدم توفر أي معلومات لديهم عن حياتهم وظروفهم الصحية، وظروف الاحتجاز، والأوضاع القانونية وفي ظل فيروس كورونا.

وطالب المحامون المحكمة بوضع حد لهذه الحالة والسماح لهم بمقابلة موكليهم.

وفي السياق؛ راجع المحامون (فايق أوزغور أرول، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، وجنكيز يوركلي)، مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة وإدارة سجن إمرالي، اليوم الثلاثاء، للقاء بموكليهم، القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاث الآخرين.

وكان آخر لقاء جرى مع القائد من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في الـ 7 من آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999، فيما جرى آخر تواصل له مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار الماضي، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(س ر)