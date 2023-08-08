مكتب العصر الحقوقي يقدم طلباً جديداً للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدم المحامون (إبراهيم بيلمز، راضية أوزتورك، عمران أمكجي وجنكيز يوركلي) من مكتب العصر الحقوقي الموكل للدفاع الحقوقي عن القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الـ 3 الآخرين (عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش)، بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي اليوم الثلاثاء، من أجل اللقاء بهم.

وتفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، إذ لا ترد أي معلومات عنه منذ 25 آذار 2021.

من جانبهم، يحاول محامو مكتب العصر الحقوقي اللقاء بموكليهم في إمرالي، من خلال تقديم طلبين للقاء كل أسبوع، لكن هذه الطلبات تترك بدون رد من سلطات الدولة التركية.

5 لقاءات فقط خلال 12 عام

وأصدر مكتب العصر الحقوقي بياناً في 7 آب الجاري، عبّر فيه عن استيائه "لنظام التعذيب الذي لا مثيل له"، وقال: إن "السيد أوجلان معتقل في ظل نظام تعذيب لم يشهده تاريخ "القانون"، لذا ندعو الرأي العام الديمقراطي إلى التحلي بالحساسية حيال ذلك".

وورد في البيان أنه في السنوات الـ 12 الماضية، عقد المحامون 5 لقاءات فقط مع أوجلان، كان آخرها في 7 آب 2019.

(س ر)