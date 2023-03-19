مكتب العصر الحقوقي يقدّم طلباً للمحكمة الدستوريّة التركية العليا للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدّم مكتب العصر الحقوقي في أعقاب الزلزال الذي ضرب مرعش في 6 شباط المنصرم، بطلبٍ إلى النيابة العامة الجمهوريّة في بورصة ومديريّة سجن إمرالي للسماح لأسر ومحامي القائد عبد الله أوجلان ومعقلي إمرالي الآخرين (عمر خيري كونار، حاميلي يلدرم وويسي آكتاش) بالالتقاء بهم.

ونتيجةً لعدم الردّ على الطلب، تقدّم المحامون في 14 شباط المنصرم، بطلبٍ إلى محكمة التنفيذ في بورصة. وتذرّعت المحكمة بالعقوبة الانضباطيّة في رفضها للطلب.

وقد أعرب المحامون من جهتهم عن أنّ طلبهم جاء على خلفيّة وقوع كارثةٍ طبيعيّة لذا يجب عدم رفضها، فتقدّموا بطلبٍ إلى المحكمة الجنائيّة العليا الأولى في بورصة.

وقد أعلنت المحكمة في الـ 22 من الشهر نفسه أنّ قرار محكمة التنفيذ يتماشى مع "القواعد والقوانين" ورفض طلب المحامين بلقاء القائد عبد الله أوجلان.

بعدها أشار المحامون إلى المواد 20، 40 و17 من الدستور والتي تنصّ على "حق الحياة الشخصيّة واحترام الحياة الأسريّة"، حق نيل الحقوق والحريّة" و"انتهاك التعذيب والأذى"، وتقدّموا في 16 آذار الجاري بطلبٍ إلى المحكمة الدستوريّة العليا.

وأُشير في الطلب إلى القوانين القائمة التي تشمل حقوق المعتقلين والمحكومين بإجراء اللقاءات، وحظر التعذيب وسوء المعاملة وحقّ المعتقلين في التواصل مع ذويهم في حالات الكوارث الطبيعيّة.

وسلّط المحامون في طلبهم الضوء على العزلة المستمرّة منذ 24 عاماً، وطالبوا باحترام حقّ موكّليهم في الالتقاء بأسرهم ومحاميهم.

(ر)