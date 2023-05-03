مكتب العصر الحقوقي ينفي معلومات مضللة عن القائد عبد الله أوجلان

أصدر مكتب العصر الحقوقي، بياناً كتابياً، أوضح فيه بعض المعلومات المضللة حول القائد عبد الله أوجلان، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا.

ذكر مكتب العصر الحقوقي في بيانه أن انتخابات 14 أيار مهمة للغاية بالنسبة لشعب تركيا، وقال: "نأمل أن تسفر هذه الانتخابات عن مستقبل ديمقراطي وسلمي".

كما أشار إلى أنه مع اقتراب موعد الانتخابات، تلجأ بعض الأحزاب إلى التلاعب بالأصوات، وقال: "إن السيد أوجلان محتجز ضمن ظروف عزلة مشددة ولم ترد أي معلومات عنه منذ 25 شهراً. لكن بالرغم من ذلك أيضاً، تجعل بعض الدوائر من وضع السيد أوجلان موضوع معلومات مضللة، لذلك كان علينا نحن محاموه، نشر بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع".

ولفت مكتب العصر الحقوقي، في هذه النقاط، الانتباه إلى العزلة في إمرالي وعدم تلقي أي معلومات من القائد عبد الله أوجلان، ورفض طلبات المحامين والعائلة من قبل السلطات التركية.

ونوه المكتب إلى أنه منذ يوم بناء سجن إمرالي، كان الغرض منه إهلاك المعتقلين نفسياً وجسدياً، مؤكداً أنه بسبب ذلك يتم منع مناقشة نظام العزلة في إمرالي بطريقة معقولة.

المكتب أشار أيضاً في بيانه إلى المناقشات الجارية، وقال: "نريد أن نشير مرة أخرى إلى أنه لم ترد أية معلومات من أوجلان منذ 25 آذار 2021. ورغم كل طلبات المحامين والعائلة، لم نتلقى أية معلومات من أوجلان وموكلينا الثلاثة المحتجزين في سجن إمرالي. وان هذا الأمر يثير قلقنا والرأي العام".

وبيّن مكتب العصر: "دخلت المراكز السياسية في المنافسة الدعائية حول أوجلان، خلال مرحلة الانتخابات. ونحن نقول للمجتمع بأسره أن ظروف العزلة المشددة مستمرة وأن هذه النقاشات تجري دون علم أوجلان. وإن ما يجب فعله هو أن يلتقي بمحاميه على الفور. ونعتقد أن تجاهل العزلة أو المناقشات التأملية ليست صحيحة في ظل هذه الظروف حيث لا توجد فرص لأوجلان للتعبير عن الذات. ونعتقد أن الجميع سيتخذون من هذه الحساسية كأساس لهم ويتصرفون وفقاً لذلك".

(س ر)