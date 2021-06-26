مكتب علاقات YPG يعقد صلحاً في قامشلو

بعد متابعة حثيثة للحادثة، تدخّل المكتب لعقد الصلح اليوم، في منزل العائلة الكائن في الحي الغربي بمدينة قامشلو.

وجرى الصلح بين الفريق الأول (عبد الصمد محمد أمين ـ خليل عيسى ـ محمد أمين عبد الصمد ـ حلوة حسن) والثاني (السائق محمد الخضر)، بحضور وفود من مكتب علاقات وحدات حماية الشعب في قامشلو ومكتب علاقات الوحدات في إقليم الفرات، ووجهاء عشائر عربية، ومجلس حزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس عوائل الشهداء ومجلس تل أبيض العسكري.

وفي التفاصيل، فقدت السيدة سناء عيسى (28 عاماً) حياتها إثر الحادث الذي وقع في 1 أيار الماضي على طريق أبيض ـ الرقة، بالإضافة إلى جرح آخرين من عائلتها.

وعقد الصلح بعد التراضي بين الطرفين، وتكفّل الطرف الثاني بمصاريف علاج الجرحى.

وحول ذلك، قال الإداري في مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب، عبد العزيز يونس، في تصريح لوكالتنا: "كلّفت قوات سوريا الديمقراطية مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية الشعب في إقليم الفرات بالتنسيق مع مكتب علاقات الوحدات في قامشلو بعقد الصلح"، وأوضح أن النقاش مع العائلة كان بنّاءً، وهي بدورها كانت متجاوبة.

(أس/س ر)

ANHA