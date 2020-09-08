مخيم سري كانيه يستقبل الدفعة الأولى من الأسر المُهجّرة

بعد انتهاء الإدارة الذاتية من إنشاء المخيم في الـ15 من آب/أغسطس المنصرم، أعلنت إدارة مخيم "سري كانيه" بالتنسيق مع مجلس مقاطعة الحسكة عن افتتاحه بشكلٍ رسمي في الـ16 من نفس الشهر.

وكان من المقرر أن يتم نقل المُهجّرين القاطنين في مراكز الإيواء في الـ20 من آب/ أغسطس الفائت، تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2020-2021، لتجهيز المدارس لتكون في الخدمة، وضمان سير العملية التعليمية، كون ذلك أثر سلبًا في التدريس، العام الفائت، ولكنها تأخرت بسبب تفشي جائحة كورونا وإعلان الحظر.

وتنفيذًا للقرار، تم، اليوم، نقل الدفعة الأولى من الأسر المُهجّرة إلى المخيم الجديد "سري كانيه"، وبلغ عددهم 70أسرة، والهدف هو إفراغ مراكز الإيواء الذي أثر سلبًا في العملية التعليمية.

وفي المخيم تم تسجيل بيانات كافة الأسر، وخُصص لكل أسرة خيمة ويتبع لها غرف مسبقة الصنع تضم المطبخ والحمام والتواليت.

تبلغ مساحة المخيم 600 دونم، ونُصبت فيه 2660 خيمة، منها 1620 خيمة فردية، و 1040 خيمة جماعية، مجهزة بكافة الخدمات من المياه والكهرباء والأرضية الإسمنتية، وسيتم منح الخيم على حسب عدد أفراد الأسرة.

عبد الله أحمد، أحد المُهجّرين الذين نقل بيته إلى المخيم الجديد، يقول "المخيم أفضل من مراكز الإيواء من ناحية الخدمات والاستقلالية، لذلك أتينا".

وأضاف أحمد "مراكز الإيواء كانت مكتظة بالمُهجّرين، ولذلك تم نقلهم إلى المخيم، لعدم التأثير على عملية التعليم في مدينة الحسكة".

وشكر عبد الله أحمد، الإدارة الذاتية على بناء هذا المخيم، ووجه رسالة إلى المُهجّرين القاطنين في مراكز الإيواء قائلًا "على الجميع التوجه إلى مخيم سري كانيه لأنه مجهز بكافة الخدمات".

الرئيس المشترك لإدارة مخيم "سري كانيه" صالح الحميدي، قال لوكالة أنباء هاوار إن عملية نقل الأسر من مراكز الإيواء إلى مخيم سري كانيه "جرت وفق معايير الصحة الدولية، وحسب معاير التباعد الاجتماعي".

وأضاف الحميدي، "الإدارة الذاتية أمنت كافة سبل الراحة للمُهجّرين، من ماء، كهرباء والمرافق العامة المستقلة لكل أسرة داخل المخيم".

(هـ ن)

ANHA