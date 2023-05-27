مخيم للاجئين السوريين القادمين من لبنان

مع وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطق الإدارة الذاتية، زارت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، برفقة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني، اليوم، مخيم الحكومية في الرقة الذي استضاف العائدين.

الزيارة وفقاً للوفد الزائر، تأتي في سياق الاطلاع على أحوال العائدين، والتوقف على احتياجاتهم، والتأكيد على موقفهم المستمر في استقبال اللاجئين السوريين في الخارج على أراضيها.

وأعلنت الإدارة الذاتية، في نيسان الفائت، عن جاهزيتها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان الذين يواجهون ممارسات عنصرية من قبل اللبنانيين وسياسة الحكومة اللبنانية بغية ترحيلهم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، وصلت 7 أسر تم ترحيلها من لبنان إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتم استضافتها في مخيم الحكومية بريف الرقة الشمالي.

وشهدت الزيارة الترحيب بالعائدين، والاطلاع على أحوالهم والاستماع لاحتياجاتهم. أكد خلالها، الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فاروق الماشي، أن أبواب مناطق الإدارة الذاتية ستبقى مفتوحة أمام الراغبين في العودة إلى مناطقهم، وأمام اللاجئين السوريين في الخارج الراغبين في الوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية.

ولفت الماشي إلى وجود خطة لدى الإدارة الذاتية لإنشاء مخيم خاص باللاجئين السوريين القادمين من لبنان.

وفي لقاء لوكاتنا، عن الوضع الراهن اللاجئين السوريين القادمين من لبنان، قال الرئيس المشترك للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الرقة المدني، جهاد حسن "في الوقت الحالي سيقطن أهلنا القادمون من لبنان في مخيم الحكومية بشكل مؤقتاً، ولدينا خطة لتخصيص مخيم خاص بهم، وحالياً يتم الوقوف على حاجاتهم الأساسية".

وعن الأسباب التي دعت الإدارة الذاتية لتحمّل هذه المسؤولية، إلى جانب ما تتحمّله من أعباء 15 مخيماً في المنطقة، قال: "كل ذلك يأتي انطلاقاً من ترسيخ وطنيتنا ولنثبت للعالم أن الإدارة الذاتية كانت سباقة لاستقبال أهلنا من الداخل السوري، وها هي اليوم تفتح أبوابها لاستقبال أهلنا اللاجئين، سواء في لبنان أو تركيا أو السودان، وانطلاقاً من واجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني قمنا بهذه المبادرة".

وأكد على جهوزية الإدارة الاتية لشمال شورق سوريا للتنسيق مع الحكومة اللبنانية، والحكومات الأخرى لتأمين وصول أمن للسوريين إلى شمال وشرق سوريا، وكذلك استعداد الإدارة الذاتية استقبال النازحين السوريين في الداخل السوري على أراضيها بشمال وشرق سوريا.

(م خ/ خ)

AMHA