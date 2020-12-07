مخيم كري سبي يستلم الدفعة الثالثة من الخيم المقدمة من الإدارة الذاتية

استلمت، اليوم، إدارة مخيم كري سبي الدفعة الثالثة من الخيم المقدمة من قبل الإدارة الذاتية والمكونة من 176 خيمة، وذلك استجابة لمناشدات إدارة المخيم بمساعدة المُهجّرين بعد تجاهل المنظمات الإنسانية لكافة المناشدات.

وبعد استلام هذه الدفعة يصبح عدد الخيم المستلمة 506 خيمة، حيث استلمت في الدفعة الاولى 154 خيمة، و176 في كل من الدفعتين الثانية والثالثة.

هذا وتعمل إدارة مخيم مُهجّري كري سبي على إنشاء قطاع جديد في المخيم يستوعب 700 أسرة أخرى، حيث أن هؤلاء المُهجّرين يعانون ظروفًا معيشية ومادية صعبة في أماكن نزوحهم الأولى" الرقة والطبقة"، بالإضافة إلى غلاء في أجور السكن.

وبهذا الصدد، شكر الرئيس المشترك لإدارة المخيم، محمد الشيخ، الإدارة الذاتية لاستجابتها لمناشداتهم لمساعدة أهلهم المُهجّرين من مقاطعة كري سبي وريفها في ظل تقاعس المنظمات وتجاهلها لمناشداتهم.

وبيّن الشيخ أن 920 أسرة تقدمت بطلبات للسكن داخل المخيم، لافتًا إلى أنهم لن يستطيعوا استقبال سوى 700 أسرة في التوسعة الثالثة، وذلك لأن أرضية المخيم لا تتسع لأكثر من ذلك.

وأرجع الرئيس المشترك لإدارة المخيم تأخرهم في البدء باستقبال المُهجّرين للتوسعة الثالثة إلى عدم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأُسَر التي تقطن مخيم مُهجّري كري سبي الذي أُنشئ في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي لإيواء المُهجّرين من مقاطعة كري سبي وريفها بعد أن هجّرهم الاحتلال التركي يبلغ 720 أسرة، بتعداد يصل إلى 3531 مُهجّرًا.

(ت ك)

ANHA