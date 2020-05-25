مخيم  كري سبي يستقبل 365 مهجراً خلال فترة العيد

وجاء استقبال المهجرين بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها في المناطق المحتلة، او في اماكن النزوح التي قصدوها بعد احتلال مدينتهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته في الـ9 من شهر تشرين الاول من العام الماضي.

وتوقفت عملية الاستقبال في المخيم بعد إعلان الإدارة الذاتية الحظر في الـ 23 من شهر أذار من العام الحالي لمنع ظهور فيروس كورونا وخاصة إن الاحتلال التركي حاول إدخال الفيروس لمناطق شمال وشرق سوريا.

ويتوافد يومياً عشرات المدنيين من مناطق الاحتلال التركي بسبب نقص الخدمات وسوء الاحوال المعيشية، ويقطن غالبية هؤلاء المهجرين عند اقارب لهم او في منازل غير صالحة للسكن مما يضطرهم للجوء إلى المخيم، والذي تحاول الإدارة الذاتية تأمين حياة كريمة لمعيشة المهجرين اليه.

وبهذا الصدد يقول أسماعيل الحسين من قرية الشركراك التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة بانهم قصدوا المخيم لانعدام الأمان و سوء الاحوال المعيشة وقلة المواد التموينية وعدم توفر أي مصادر دخل لإعالة اسرته في قريته المحتلة.

وشكر إدارة المخيم التي قدرت ظروفه الصعبة، وادخلته للمخيم في هذه الاوقات الصعبة التي يعيشها العالم اجمع في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفي سياق متصل شكر المهجر مصطفى الحسان إدارة المخيم على تأمين كافة مستلزماته واستقبالها له واسرته، لافتاً انه قصد المخيم بعد أن عجز عن دفع أجار المنزل الذي كان يقطن داخله في مدينة الرقة والذي سكن فيه منذ بداية تهجيره.

وبرر الاداري في مخيم مهجري كري سبي علي الغبين بالرغم من إجراءات الحظر بقوله اضطررنا لإدخالهم تحت بند الانسانية وذلك لما كانوا يعانونه من ظروف معيشية وخدمية صعبة وانتهاكات لاإنسانية من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بالنسبة لمن جاءنا مؤخراً من مناطق الاحتلال.

واضاف" تم اخذ كافة التدابير الصحية لهؤلاء المهجرين والتأكد من خلوهم من الإصابة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عدد الخيام داخل المخيم وصل لـ 606، فيما تبلغ القدرة الاستيعابية للمخيم 1000 خيمة في الوقت الحالي.

هذا ويقطن مخيم مهجري كري سبي الذي انشاءه مجلس مقاطعة كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي2071 مهجراً من مقاطعة كري سبي وريفها.

ويجدر الإشارة إلى ان عدد المهجرين من مقاطعة كري سبي وريفها وريف عين عيسى الغربي والشمالي فاق الـ 75 ألف بحسب احصائيات مجلس مقاطعة كري سبي.

(سـ)

ANHA