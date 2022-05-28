مخيم الهول: المكان الأكثر دموية على وجه الأرض

مخيم الهول, احد المناطق السورية تقع شرق مدينة الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال شرق سوريا. وهي قريبة من الحدود السورية العراقية. يسكن المخيم أهالي المدن المحتلة من قبل المرتزقة وعوائل تنظيم داعش، يوجد في المخيم 56 الف و 154 شخصا . منهم 29 الف و 142 نازح عراقي. 18 الف و903 نازح سوري. و8 الاف و109 شخصا من عوائل داعش . يقع المخيم تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. غالبية هؤلاء النازحين نساء وأطفال. وهم من الجنسية السورية والعراقية ويوجد بعض مواطنين من دول أخرى.

منذ بداية عام 2022 يشهد المخيم يومياً محاولات قتل . وخاصة بعد ان انشغل العالم والقوى المهيمنة خاصة في الحرب الأوكرانية وبعد احداث سجن الصناعة. بدأت الخلايا النائمة لتنظيم داعش بزيادة حركتها وباتت تستهدف المدنيين الذين لا يدعمونهم. كما تنظم عوائل مرتزقة داعش في المخيمات نفسها وترتكب جرائم قتل بحق كل من يعارضها. وفي ظل كل هذا مازال المجتمع الدولي صامتا ولا يسعى الى إيجاد حل لهذه المشكلة.

المخيم يتحرك بفكر داعش.

ان مرتزقة داعش في مخيم الهول يثيرون خوف النازحين السوريين والعراقيين. حيث يفرص عليهم فكر التنظيم ويجب عليهم ان يطبقوا أفكارهم او يتم قتلهم.

هاني عمر مواطن من محافظة فلوجة العراقية. واحد الأشخاص الذين تعرض لمحاولة قتل. بين هاني ان مرتزقة داعش يتحركون بحرية في المخيم. لان لديهم مرتزقة في كافة الأقسام.

وأضاف هاني عمر:" لقد واجهت محاولة قتل لأنني كنت اعمل في منظمة قريبة من باب المخيم . حاولوا قتلي بتهمة انني اعمل مع قوى الامن الداخلي.

واكد هاني أن المخيم يشهد محاولات القتل يوميا من 3 الى ٤ مرات وكل من لا يدعمهم يتم قتله.

داعش يحصل على الدعم من خارج المخيم

يقول هاني عمر:" ان مرتزقة داعش يملكون كافة أنواع التقنية بالإضافة الى جميع أنواع الأسلحة الخفيفة. من الرشاشات الى سلاح ال RBG والذي استخدموه في الفترة الأخيرة.

وذكر هاني ان كل شخص لا يتصرف وفق أيدولوجية داعش او يعارض أفكارهم يتعرض الى محاولات قتل متكررة كما بين ان اكثر عمليات القتل تتم في أوقات متأخرة من الليل.

وواصل عمر حديثه قائلا:" يجب تزويد المخيم بكاميرات مراقبة. وان يتم زيادة عمليات التمشيط. كما يجب فرض قوانين تحكم داخل المخيم.

الفئة العمرية الاكثر استهدافاً

المواطن رامي ناصر من مدينة دير الزور احد المدنيين الذين تعرضوا لمحاولة قتل، قال:" أراد مرتزقة داعش قتلي بحجة انني عضو في الاستخبارات."

وبين رامي ناصر ان مرتزقة داعش يستهدفون الشباب بشكل اكثر وذلك بحجة وجود علاقة لهم بقوى الامن الداخلي.

كما ذكر رامي ان غالبية المدنيين في المخيم يدعمون مرتزقة داعش.

خطورة أطفال داعش في المستقبل

وأضاف ناصر:" يتم تدريب أطفال داعش على فكرة ’يجب ان تنتقم لوالدك‘ ويتم تعليمهم فكر داعش.

وانهى رامي ناصر حديثه قائلا:" يجب فرض انظمة شديدة في المخيم وان يتم زيادة عمليات التمشيط."

ANHA