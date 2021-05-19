مخيم الهول... مقتل امرأتين شقيقتين من الجنسية العراقية على يد مجهولين

وأفاد مصدر من المخيم لوكالتنا بوقوع جريمتي قتل جديدتين في مخيم الهول، حيث عثرت القوى الأمنية على جثتين لامرأتين شقيقتين من الجنسية العراقية قتلتا بتاريخ 19 أيار الجاري بإطلاق النار عليهما من قبل مجهولين.

وذكر المصدر أن الضحية الأولى تدعى آلاء عطية أحمد صالح من مواليد ١٩٩١، والثانية شقيقتها رغد عطية أحمد صالح مواليد 1989، وهما من العراق، قتلتا في خيمتهما بالقسم الأول من المخيم في قسم العراقيين.

ورغم أن قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي أطلقتا في الشهر المنصرم حملة تمشيط واسعة في مخيم الهول للحد من تأثير خلايا داعش فيه، ورغم أنه ألقي القبض حينها على العشرات من عناصر الخلايا المسؤولين عن الاغتيالات، إلا أن حوادث القتل لاتزال مستمرة في المخيم.

(ل)

ANHA