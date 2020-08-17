مخيّم كري سبي يتخذ جملة من الإجراءات الاحترازية لدرء فيروس كورونا

ومنذ إعلان هيئة الصحة في مناطق شمال وشرق سوريا عن تسجيلها لحالات إصابة بفيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية، وأوعزت بحظر جزئي في بعض مناطقها، بادرت إدارة المخيم إلى إجراءات حازمة لمنع دخول الفيروس إلى مخيمها المكتظّ بالمهجّرين.

ويقطن مخيم كري سبي للنازحين 3531 مهجّرًا من أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة وريف ناحية عين عيسى الذين هجّرهم الاحتلال التركي بعد احتلال مناطقهم عقب عدوانه الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

حيث منعت إدارة المخيم الدخول والخروج من وإلى المخيم والإجازات، إلا في حالات الضرورة القصوى والإسعافية.

كما وشددت على تعقيم الأفراد الداخلين إلى المخيم، عن طريق نقطة الدخول الرئيسة لمدخل المخيم.

وبهذا الخصوص أكد لنا الإداري في مخيم مهجّري كري سبي علي الندى أن الإدارة وبالتعاون والتنسيق مع المركز الصحي وقوى الأمن الداخلي شديدة الحرص على اتباع الإجراءات الصحية لمنع دخول هذا الفيروس أو شخص مصاب إلى المخيم.

وتعمل إدارة مخيم مهجّري كري سبي على إنشاء قسم للعزل كإجراء احترازي في حال الاشتباه بإصابات داخل المخيم.

حيث أشار الندى بأنهم حاليًّا بصدد إنشاء قسم للعزل قريب من المخيم بمعدل 30 سريرًا على أقل تقدير، ليتم التعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة بهذا الفيروس.

وختم علي حديثه بمناشدة المنظمات الدولية العاملة في المجال الطبي والإنساني والدعم الإغاثي والجهات المعنية بتكثيف دعمها للمخيم لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في ظل تفشي وباء كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا وصلت إلى 182 حالة، بحسب هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 10، و17 حالة شفاء منه.

(ك)

ANHA