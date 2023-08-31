مخطط  وكالة أنباء هاوار 31 – 8 - 2023

أوضح المحامي وعضو مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، أن موقع سجن إمرالي بحد ذاته عقوبة بحق القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

تُعد منطقة دير الزور والضفة الشرقية لنهر الفرات من المناطق التي ينشط فيها توزيع المخدرات، وتم في هذه المنطقة خلال الـ 14 شهراً الماضية فقط إلقاء القبض على 3169 تاجراً للمخدرات، لذا فإن عملية قوات سوريا الديمقراطية المستمرة منذ 5 أيام تهدف أيضاً إلى القضاء على شبكات المخدرات هذه.

31 آب 1996 يوم مشؤوم أضافه الشعب الكردي إلى الأيام المشؤومة في مجرى التاريخ، حيث فتح الديمقراطي الكردستاني الباب أمام جلادي الكرد للقضاء عليهم.

تؤكد الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في إقليم الفرات، أن توطين تركيا اللاجئين السوريين في مناطق احتلتها في سوريا وبناء المستوطنات ضمنها، استمرار لمساعيها في التغيير الديمغرافي، عقب استهداف أوابدها الثقافية والتاريخية. (مرفق بالفيديو والصور).

استشهد 4 مواطنين وجرح 4 آخرين أغلبهم من الأطفال و6 منهم من عائلة واحدة، في القصف التركي على القرى الواقعة على خطوط التماس في ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح رئيس مجلس قبيلة الجبور العربية أن جهات خارجية تحاول بث الفتنة وشدّ المنطقة إلى صراع داخلي، مؤكداً وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في أي تحرك لها، وعدّ أي اعتداء على قسد اعتداء على عشائر وقبائل شمال وشرق سوريا عامة. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا فوج إطفاء منبج إلى التقيد بإجراءات السلامة وضرورة وجود معدات إطفاء الحرائق في المعامل والمنشآت الصناعية والسيارات، في حين كشف أنهم أخمدوا 410 حرائق منذ بداية آب. (مرفق بالفيديو والصور).

تتصاعد الأحداث منذ الانقلاب في النيجر بشكل متسارع، وسط اهتمام دولي كبير لم يحدث في انقلابات مشابهة بدول أفريقية أخرى مثل بوركينا فاسو ومالي، فما سر هذا الاهتمام الدولي وإلى أين تتجه الأوضاع؟

تدلي حركة المجتمع الديمقراطي لمقاطعة عفرين والشهباء ببيان بمناسبة حلول اليوم العالمي للسلام، وذلك في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، الساعة 10:00 (مرفق بصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثماني مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الشهيدين احمد مطر العبدالله و حسين علي العليوي وذلك إلى مزار الشهداء في ناحية الشدادي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج ببيان بمناسبة يوم السلام العالمي ودور القائد عبدالله أوجلان في السلام وذلك من امام دار المرأة في المدينة الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في عامودا مراسم استذكار شهداء شهر آب، وذلك في مزار الشهيد إسماعيل، الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).