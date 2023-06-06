مخططات وبرامج هيئة البيئة في شمال وشرق سوريا

يعد يوم البيئة العالمي الذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويحتفل به سنوياً في الـ 5 من حزيران منذ عام 1972، الملايين حول العالم، يوماً لحماية الأرض وإصلاحها والمحافظة عليها من التلوث.

في 24 أيار، صوّت المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، على مقترح فصل هيئة البيئة عن هيئة الإدارات المحلية خلال جلسة المجلس العام الاعتيادية رقم 77، لتصبح هيئة البيئة، هيئة مستقلة تابعة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية.

ما الأضرار التي لحقت بالبيئة في المنطقة؟

يقول الرئيس المشترك لهيئة البيئة في شمال وشرق سوريا إبراهيم أسعد إنه في ظل تغيير المناخ والوضع الراهن الذي يسود العالم وخاصة الشرق الأوسط وبينها مناطق شمال وشرق سوريا، لم تتوقف عمليات الاستيلاء والنهب التي طالت بيئة هذه المنطقة.

ويبين أسعد أن العمل البيئي متوقف في المنطقة منذ مئات السنين، وشهدت بيئة هذه المنطقة عمليات إبادة وسرقة نتيجة ذهنية الدولة القومية، لذلك نشهد ردود فعل الطبيعة وما يحدث من جفاف ومجاعة وإخلال بالتوازن البيئي نتيجة ذهنية الأنظمة.

ونوّه أسعد إلى أنه كان هناك حاجة ملحّة لتكون هيئة البيئة مستقلة، وإيلاء الأهمية لعملها لإعادة تصحيح مسار ما تم سرقته ونهبه من الطبيعة الغنية وتنوع بيئي واجتماعي.

وحسب أسعد، فقد كانت بيئة المنطقة تواجه إبادة حقيقية، لم تؤثر الحروب التي ولدتها الأنظمة المهيمنة على مجتمعها وحسب، إنما على البيئة في كردستان، وفي مواجهة الدمار البيئي الحاصل، لذا ستلقى البيئة أهمية أكبر في المرحلة المقبلة.

على ماذا يستند عمل هيئة البيئة؟

ويستند عمل هيئة البيئة في شمال وشرق سوريا على فكر الأمة الديمقراطية المبنية على أساس التنوع والغنى الاجتماعي السياسي والأخلاقي، وأحد أبرز ركائزها حماية البيئة والتنوع البيولوجي.

أضرار كبيرة لحقت بالبيئة خلال 200 عام

ويؤكد أسعد أن أي ضرر من شأنه إلحاق الأذى بالبيئة يؤثر ويضر بالإنسانية أيضاً، ويقول: "شاهدنا ردة فعل الطبيعة حيال ذهنية الاستهلاك ونهب البيئة التي ولدتها الأنظمة الرأسمالية المهيمنة، في الـ 200 السنة الماضية تم إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة من قبل هذه الذهنية، التي استفادت من الأموال التي كانت تدرها، لقد أحدث ذلك خللاً وتوازناً في البيئة، كونهم يرونها كائن لا روح له".

إحياء مجتمع بيئي سليم

ويقول أسعد "نستند إلى فكر الأمة الديمقراطية المبني على بناء مجتمع ديمقراطي بيئي مؤمن بحرية المرأة، حيث تحيي مجتمعاً بيئياً سليماً، وثورة شمال وشرق سوريا تعتبر البيئة ركناً أساسياً في نظامها".

مخططات وبرامج هيئة البيئة

وعن مخططاتهم وبرامجهم، يبيّن الرئيس المشترك لهيئة البيئة في شمال وشرق سوريا إبراهيم أسعد: "نسعى إلى عقد كونفرانس لحماية البيئة في شمال وشرق سوريا على المستوى العالمي في المرحلة المقبلة، كي نكون مثالاً على حماية البيئة، وكيف يمكن حماية البيئة، وما ردود فعل الطبيعة، وما تأثيرات البيئة على الأنظمة والمجتمع وذلك لما تشهده من نهب واستيلاء، وما أهمية النظافة وحماية النفس من الأمراض وبناء بيئة صحية سليمة، كل ذلك سيتم تقييمه في الكونفرانس".

وستولي هيئة البيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أهمية لنشر ثقافة التشجير والحفاظ على النظافة ضمن المجتمع، وبناء الغابات، ومن برامجها أيضاً بناء أكاديمية فكرية بيئية، وإدراج مادة البيئة في المناهج الدراسية، وإعادة النظر في المواد التي تضر بالبيئة مثل البلاستيك وغيرها من المواد، وتأسيس لجان بيئية وتفعيلها ضمن المجالس بمساعدة افراد المجتمع والمنظمات والأحزاب والشخصيات المهتمة بالبيئة، حسب الهيئة.

(ك)