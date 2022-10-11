مخطط وكالة هاوار في 11 – 10 - 2022

تحت شعار بروح فيان ونوجيان سننتصر في حرب الحرية، يعقد اتحاد المرأة الشابة كونفرانس المرأة الشابة في الرقة والطبقة ودير الزور، وذلك في مدينة الرقة الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تفتتح هيئة الصحة لإقليم الجزيرة معمل الاوكسجين، وذلك في مقر مشفى كوفيد "جيان"، في قامشلو، الساعة 11:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

مع اقتراب فصل الشتاء، تستعد مديرية شؤون النازحين واللاجئين في إقليم الجزيرة لتقديم الدعم والمساعدة للمهجّرين في مخيمات سري كانيه، فيما يؤكد المهجّرون أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق العودة الآمنة إلى مناطقهم. (مرفق بالفيديو والصور).

رصدت وكالتنا عدد القواعد العسكرية لجيش الاحتلال التركي التي أنشأها بعد احتلاله للمنطقة على أنقاص منازل أهالي قرى ناحيتي شيراوا وشرا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة والتي تحولت إلى نقاط لاستهداف مهجّري عفرين في قرى شيراوا والشهباء. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار حسن كوجر إلى أن أي تقارب محتمل بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي هدفه القضاء على الإدارة الذاتية، وستكون له نتائج عكسية تعود بسوريا إلى سنوات الحرب الدامية وتقسيم البلاد وشرعنة الاحتلال. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت الباحثة المصرية، ولاء عبد الله، أنه وعلى الرغم من مرور سنوات كثيرة على المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان إلا أنها لم تتمكن من منع انتشار فكره وإخماد نضال حزب العمال الكردستاني، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يدّعي المثالية لكنه يستخدمها لمصالح القوى المتحكمة به.

تقرير

زارت لجنة مناهضة التعذيب (CPT) أكثر من مرة سجن إمرالي على مر عقدين لكنها لم تستطع تغيير وضع وظروف العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان، وتركت تقاريرها على الرف دون جدوى لم تنفذ دولة الاحتلال التركي أي منها.

المرأة

أشارت عضوات مركز أبحاث جنولوجي في حلب إلى أن استهداف الناشطة والأكاديمية، ناكهان أكارسال، هو نتيجة هاجس الأنظمة الحاكمة والذهنية الذكورية من تحقيق المرأة للإنجازات والمكاسب، وأكدن أن لا قوة قادرة على هزيمة ثورة المرأة وإيقاف كفاحها نحو التحرر. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

استندت سياسة الدولة التي سادت في سوريا بعد وصول حافظ الأسد إلى السلطة عبر انقلاب، على التوازنات واستمرت على هذا النحو. إن بقاء الأقلية العلوية في السلطة على المدى الطويل يتحقق من خلال المحافظة على التوازنات الداخلية. حنكة ومهارة حافظ الأسد في السياسة الداخلية ساهمت في الحفاظ على قوته وربطت السياسة الخارجية بالثنائية القطبية في العالم بسبب الحرب الباردة وحقق مكانة جيدة لسوريا. وقد اتبع نهجاً مماثلاً أيضاً بالنسبة للعالم العربي. علاقته مع المنظمات الفلسطينية ونفوذه في لبنان وسياساته ضد إسرائيل رسخت النهج نفسه.

ANHA