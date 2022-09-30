مخطط وكالة أنباء هاوار  30 – 9 - 2022

تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة ومعهد أوركسترا روج آفا للأطفال حفلة موسيقية في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح الصحفي الأرمني بوريس مورازي أنّ تسليم حكومة باشينيان لاثنين من كريلا قوات الدفاع الشعبي للدولة التركية يعدّ كذلك خيانةً لأهداف الشعب الأرمني. وذكر أنّ الحكومة الأرمينية حوّلت المنطقة إلى ساحة حرب وأنّ هذه الخطوة تصبّ في مصلحة الدولة التركية فقط (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي مدينة منبج أنهم ضد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على شمال وشرق سوريا، وضد أي عدوان يحاول العبث بأمنهم واستقرار مناطقهم، مشددين "لن نخرج من أرضنا التي سقيت بدماء شهدائنا"(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ سياسيون وحقوقيون أن منع الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) اللجنة الأوروبية من التحقيق في استخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في باشور (جنوب كردستان)، مخططاً مدروساً للتغطية على جرائم الاحتلال التركي وحمايته من أي محاسبة دولية(مرفق بالصور والفيديو).

أشاد شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الطبقة بالجهود التي تبذلها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في محاربة "الإرهاب" وملاحقة خلاياه التي تهدد استقرار المنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بإكمال ما قامت به القوات العسكرية ومحاسبة الاحتلال التركي مصدر "الإرهاب" في المنطقة والداعم الرئيس له(مرفق بالصور والفيديو).

تعتمد دولة الاحتلال التركي في حربها المفتوحة على شمال وشرق سوريا على الحرب الخاصة، وانتهاج سياسة تفكيك النسيج الاجتماعي المتماسك، إلى جانب حربها العسكرية القائمة، وفق ما يراه مثقفون حذروا من تبعاتها على مستقبل المنطقة، مؤكدين أن الحذر والتدريب هما سبيل إفشالها(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تُظهر الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها في سوريا والسلطات الإيرانية بحق النساء في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، مدى وحشيتهما في إبادة وقتل النساء اللواتي يرفضن سلطتهما، في حين دعت إدارية في هيئة المرأة بإقليم عفرين، النساء للانتفاض ضد جرائم جيش دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

فتحت ثلاثة مدارس في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، أبوابها لاستقبال الطلبة، حيث يدرّس فيها منهاج الإدارة الذاتية باللغتين العربية والكردية، فيما سيتم افتتاح مدرسة رابعة قريباً، استجابة للرغبة المتزايدة في التعلم وفق مناهج الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أعلنت مجموعة من الكتل السياسية العراقية تشكيل تحالف سياسي واسع، يضم غالبية الكتل المتخاصمة، باستثناء التيار الصدري، حيث استبعد المحللون أن يعيد الصدر كرة التظاهرات مرة أخرى(مرفق بالصور)

ANHA