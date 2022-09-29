مخطط وكالة أنباء هاوار  29 – 9 - 2022

يدلي تجمع نساء زنوبيا في الرقة بيان للرأي العام بخصوص الرئيسين المشتركين لمكتب شؤون العدل والإصلاح جراء هجوم لطائرة مسيرة للاحتلال التركي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يشارك اهالي مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، بتأدية واجب العزاء لذوي الشهيدتين "زينب محمد، وبيريتان ديرسم" ضمن مراسم تادية واجب العزاء التي ستنظم في المدينة، الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج وريفها ببيان استنكارياً لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة، واستهداف الرئاسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والاصلاح في إقليم الجزيرةـ الساعة 10:30. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب والد الشهيدة هبون ملا الأشخاص المغرر بهم من قبل دولة الاحتلال التركي بالعودة إلى صوابهم. كما طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) بالكف عن السير في طريق الخيانة. (مرفق بالفيديو والصور)

شكل محامون في شمال وشرق سوريا لجنة لتوثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، وهي خطوة غير مسبوقة يهدف المحامون من خلالها إحالة الانتهاكات والجرائم إلى المحافل الدولية، لا سيما التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور)

حذرت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، عذاب العبود، شعب المنطقة من المساعي التركية الرمية إلى تأليب المكونات المتعايشة في شمال وشرق سوريا على بعضها البعض، ودعت لتعزيز التلاحم والتصدي للمخططات الاستعمارية للدولة التركية. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد حقوقيون من مدينة الرقة أن إعفاء القائد عبد الله أوجلان من "الحق في الأمل" من قبل السلطات الفاشية التركية هو انتهاك للمواثيق والقوانين الأوروبية والدولية، وشددوا على ضرورة تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور)

ضمن مشاريعهما لعام 2022، أنهت دائرة الإنارة العامة في مدينة الرقة إنارة العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية ضمن أحياء المدينة، ولديها خطة عمل لاستكمال الإنارة في 5 أحياء أخرى، فيما أطلقت بلدية الشعب في بلدة المنصورة بمدينة الطبقة مشروع صرف صحي في الطرف الجنوبي من البلدة يخدم أكثر من 200 منزلاً، بالإضافة إلى مشروع إنارة في مدخلها. (مرفق بالفيديو والصور)

قالت الإدارية في مجلس سوريا الديمقراطية بمركز حلب، جيهان محمد، إن التقارب الحاصل بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي ناتج عن فشل السياسة التركية، مطالبةً بضرورة تفعيل حوار وطني بين السوريين وعدم الانجرار وراء الألاعيب التركية الهادفة إلى تقسيم سوريا. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

في ظل التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه البلاد، زاد "مصرف سورية المركزي" التابع لحكومة دمشق معاناة السوريين عبر رفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 3015 ليرة، في خطوة عدها خبراء اقتصاديون دليلاً على تواطؤ الحكومة مع التجار والمتمولين بسحب ما في جيوب المواطن عبر رفع الأسعار وزيادة الضرائب، ودليل على فشلها في تقديم الحلول الاقتصادية والسياسية للبلاد.

ANHA