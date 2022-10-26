مخطط وكالة أنباء هاوار  26 – 10 – 2022

يعقد طلبة كوباني ورشة عمل تتناول موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع والذي تسبب مؤخرا باستشهاد 17 مقاتلة ومقاتلاً من قوات الكريلا، وذلك في مركز باقي خدو لثقافة والفن، الساعة.00 10 . (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مؤتمر ستار وأهالي منطقة برآف في ديرك ، الشهيدة بيريتان في ذكراها السنوية الـ30، وذلك في قرية زهيرية، الساعة الـ12:00، وتخرج النساء في مدينة منيج في مسيرة استذكاراً للشهيدة بيريتان، وذلك في وسط المدينة الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد المركز الثقافي في ناحية تل براك أمسية شعرية وغنائية لأهالي الناحية وذلك في صالة المركز، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر معرض الشهيد هركول للكتاب في دورته السادسة في يومه الخامس على التوالي (مرفق بالصور والفيديو).

عد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، استهداف دولة الاحتلال التركي لمؤسسات الإدارة الذاتية بداية مرحلة جديدة من حرب الإبادة ضد شعب المنطقة، داعياً الجميع لرفع وتيرة المقاومة والتكاتف مع القوات العسكرية للوقوف أمام سياسات الإبادة والاحتلال(مرفق بالصور والفيديو).

بينت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، همرين علي أن المحتل التركي يحارب شمال وشرق سوريا بكافة الأساليب في مسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ويستخدم المخدرات والرقيق الأبيض والعملاء للنيل من قيم المجتمع، منوهة بأن قوى الأمن الداخلي ستكون القوة الرادعة في وجه كافة مخططات تركيا الاستعمارية(مرفق بالصور والفيديو).

حذر مثقفون ومطلعون في شؤون البيئة من المخاطرة الكبيرة التي تسببها الهجمات التركية بالأسلحة الكيماوية على جبال كردستان، لافتين إلى أن استمرار صمت القوى الدولية عن هذه الجرائم سيدفع دولة الاحتلال التركي لمواصلة جرائمها في مناطق أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مدينة منبج وريفها، أن مجتمع شمال وشرق سوريا من أكثر المجتمعات المستهدفة في الحرب الخاصة، مشدداً على ضرورة توعية المجتمع بمخاطر هذه الحرب وطرق الوقاية منها(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس حزب شباب مصر، السيد العادلي، أن استخدام الاحتلال التركي للأسلحة المحرمة دولياً ضد قوات الكريلا يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وجريمة لا تسقط بالتقادم، كما ندد بالصمت الدولي حيال ذلك مطالباً بمحاكمة أردوغان ووزير دفاعه كونهم هم من أعطوا الأوامر باستخدام هذا السلاح(مرفق بالصور).

المرأة

تشهد منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة موجة عنفٍ شديدةً ضد النساء، وجرائمَ قتلٍ ترتكب يومياً بحقهن في العديد من دول المنطقة، والفاعل "عاشق" من طرفٍ واحد، أو "خاطبٌ مرفوض"، وذلك بعد رفض الضحايا عروضَ الزواج أو الارتباط من أولئك الأشخاص، إذ شهد هذا الأسبوع جرائمَ قتلٍ مُتشابهةً ضد فتيات، مرّت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية عليها مرور الكرام، ولم تتطرّق لأسباب أو دوافع ارتكابها (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

مع استمرار قطع دولة الاحتلال التركي لمياه محطة علوك، يواجه سكان ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة ظروف صعبة من انتشار بعض أمراض الجهاز الهضمي وتراجع بعض الصناعات التي تشكل المياه عنصراً أساسياً في صناعتها.

ANHA