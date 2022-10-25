مخطط وكالة أنباء هاوار  25 – 10 – 2022

تعقد قوى الأمن الداخلي- المرأة كونفرانسها الثالث وذلك تحت شعار " سنهزم خط الخيانة بقوة قوى الأمن الداخلي المرأة ونرفع راية الحرية" وذلك في مركز سردم الثقافي بمدينة الحسكة الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحيتي كركي لكي وجل آغا ومدينة قامشلو في تظاهرات للتنديد باستخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في هجماتها على مناطق الدفاع المشروع، وينظم مؤتمر ستار في إقليم الفرات تظاهرة في ذات السياق تنطلق من ساحة الحرية وسط مدينة كوباني صوب ساحة الشهيد عكيد، الساعة 10.00 بينما تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية في منبج وريفها في وقفة احتجاجية منددة بالصمت الدولي تجاه استخدم الأسلحة الكيماوية، امام القاعدة الروسية في بلدة العريمة الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

يفتح مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، أول أكاديمية لمؤتمر ستار باسم أكاديمية الشهيدة بروين وذلك في مركز مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في مدينة ديرك وريفها (منطقة الكوجرات) سلسلة فعاليات ومحاضرات لاستذكار الشهيدة بيريتان في مركز دجلة للثقافة والفن وفي ناحية تل حميس تنظم فعالية في المركز الثقافي الساعة 10.00 في حين يخرج أهالي ناحية تربه سبيه في مسيرة في ذات السياق تنطلق من أمام مجلس عوائل الشهداء الساعة 12.00(مرفق بالفيديو والصور).

تدلي منظمة حقوق الانسان ونقابة الأطباء ولجنة توثيق الانتهاكات في إقليم الفرات بيان تنديد باستخدام الاحتلال التركي الاسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا، وذلك في ساحة الشهيد عكيد في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر معرض الشهيد هركول للكتاب في دورته السادسة في يومه الرابع على التوالي (مرفق بالصور والفيديو).

ليكون مقاتلاً يليق بثورة الشعب في كردستان، ومناضلاً ثورياً بوصفه طليعياً يصنع الحياة من الموت لشعبه، انضم سردم آكري إلى مسيرة مقاومة حركة حرية كردستان، ليرسم بمعنى اسمه مستقبلاً وحياة ديمقراطية وحرة، إلى أن التحق بقافلة شهداء الحرية مع 16 مقاتلة ومقاتلاً استشهدوا بالأسلحة الكيماوية(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مدينة الحسكة أن دولة الاحتلال التركي تستهدف الجميع في شمال وشرق سوريا على اختلاف دياناتهم وقومياتهم، وعاهدوا بمقاومة الاحتلال التركي بتنظيم أنفسهم وفق أسس حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ أعضاء المجلس العام في مدينة الرقة الهجمات الكيماوية التركية وقصفها مقاتلي الكريلا بالغازات السامة فعلاً شنيعاً ومخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية لكونها محرمة دولياً، وطالبوا القوى الدولية بالتحقيق ووضع حد لجرائم دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت عضوة أكاديمية الجنولوجيا؛ روهلات عارف أنّ الأنظمة الحاكمة تطبّق احتلالاً فكريّاً وعمليّاً؛ لذا تستهدف النساء الرائدات في أيديلوجيّة حرية المرأة. وذكرت روهلات أنّ الجنولوجيا (علم المرأة) أصبح مدرجاً على جدول أعمال المؤتمر العالمي للنساء القاعديات وأنّه تمّ خوض بعض المناقشات لحل مشاكل المرأة(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة، روهلات عفرين، في الذكرى الـ 30 لاستشهاد المقاتلة بيريتان، بأن ذهنية الاحتلال والخيانة لعام 1992 لا تزال مستمرة في عموم كردستان، لكن في مواجهتها فإن نضال المرأة وفق نهج بيريتان، يزداد إصراراً وقوة(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

ينطلق مهرجان هامبورغ للأفلام الكردية بدورته الـ 13 في 26 تشرين الأول/أكتوبر لغاية 31 من الشهر نفسه، في سينما زيس بمدينة هامبورغ الألمانية تحت شعار "المرأة، حياة، حرية jin jiyan azdaî" تيمناً بالانتفاضة الشعبية في روجهلات، ومن المقرر أن يعرض فيه فيلم يتحدث عن روج آفا ويحمل اسم "جيران"(مرفق بالصور).

ANHA