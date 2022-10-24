مخطط وكالة أنباء هاوار  24 – 10 - 2022

يستذكر مجلس ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، الشهيدة كلناز قره تاش(بيريتان) خلال محاضرة لأهالي الناحية عن حياتها ومسيرتها النضالية، في صالة مكتب PYD، الساعة 10.00، وتنظم نقابة العمال في كركي لكي محاضرة منفصلة الساعة 9.00، ويعرض المركز الثقافي في ناحية تل براك سنفزيون عن حياتها الساعة 10.00، في حين ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر اجتماعاً في سياق الاستذكار الساعة 10.00 في مجلس عوائل الشهداء، وينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو فعالية استذكار في مزار الشهيد دليل صاروخان الساعة 15,30(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة الحسكة اجتماعا للأهالي للحديث حول العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان في سجن إمرالي و ذلك في الساعة 10.00 في مطعم طيفور بمدينة الحسكة(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحيتي ديرك وتل حميس التابعتين لمقاطعة قامشلو في مظاهرتين منفصلتين تنديداً بالهجمات الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 11.00، في حين تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مظاهرة تنطلق من ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني باتجاه ساحة المرأة الحرة للمشاركة في فعالية الاعتصام التي ستقام في الساحة وسط المدينة، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات ندوة حوارية بعنوان "الإسلام السياسي وأثره على الهوية الوطنية وتداعياته في المنطقة", وذلك في أكاديمية الشهيدة شيلان في مدينة كوباني الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة ، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، حيث تتضمن فعاليات اليوم الثالث ندوة حوارية بعنوان "إشكالية القراءة في روجآفا وأبعاد الحل"، في تمام 18.00، (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، الصمت الدولي حيال الهجمات الكيماوية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق جنوب كردستان، وطالبوا المنظمات الإنسانية والقوى الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الهجمات الكيماوية ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها(مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي قامشلو شعب شمال وشرق سوريا للانتفاض في وجه جرائم دولة الاحتلال التركي وتصعيد النضال وتنظيم الفعاليات لإيقاف الجرائم يرتكبها المحتل في مناطق الدفاع الشعبي واستخدامه للأسلحة المحرمة دولياً(مرفق بالصور والفيديو).

يوشك مؤتمر ستار على الانتهاء من تجهير أول أكاديمية مشتركة للتدريب الفكري للرجال والنساء سيفتتحها في الحسكة، وذلك بهدف التعريف بالنظام الكومينالي والعيش المشترك وتطوير الوعي الاجتماعي وتصقيله(مرفق بالصور والفيديو).

أبدى مسؤولو كتالونيا استعدادهم لتعزيز وتطوير العلاقات مع شمال وشرق سوريا، وشددوا على ضرورة تبادل الزيارات، والبدء بخطوات عملية لتنفيذ قرار برلمان كتالونيا، خلال زيارة أجراها وفد الإدارة الذاتية لإقليم كتالونيا الإسباني(مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي أن الهدف من سيطرة "هيئة تحرير الشام" على عفرين ومناطق أخرى، بضوء أخضر من الاحتلال التركي، هو دعم "الجماعات الإرهابية" لمحاربة الكرد واحتلال المنطقة، مطالباً الشعب السوري بالتكاتف وتوحيد قواه لإخراج المحتل التركي وتحرير أراضه(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

شهدت مدينة بنغازي الليبية فعاليات المعرض الدولي للكتاب، وسط مشاركة كردية لافتة، عبر "دار نفرتيتي" الذي شارك بعدد من الكتب المتنوعة في مختلف مجالات الفكر والثقافة والإبداع وعن القضية الكردية، وأبرزها كتب وأطروحات القائد أوجلان، إذ أكد مدير الدار أن القراءة هي أهم وسائل القوى الناعمة للتواصل بين الشعوب، وأشار إلى أن أطروحات أوجلان ساعدت في تحقيق هذا الهدف النبيل(مرفق بالصور).

ANHA