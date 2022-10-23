مخطط وكالة أنباء هاوار  23 – 10 - 2022

يخرج أهالي مدينة قامشلو في تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والهجمات بالأسلحة الكيماوية على قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، الساعة 10:00، من شارع قصر النبلاء، (مرفق بالصور والفيديو).

ينصب اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات خيمة اعتصام منددة باستخدام الاحتلال التركي الأسلحة المحظورة في مناطق دفاع المشروع، ودعماُ لمقاومة الكريلا، وذلك في الريف الغربي لمدنية كوباني.(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "حتى لا تصبح قوات التحالف الدولي شريكة في القتل الذي تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق أهالي شمال وشرق سوريا" ينظم أهالي مقاطعة الحسكة اعتصام أمام مركز التحالف الدولي على طريق الدرباسية ، وذلك في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية تظاهرة منددة باستخدام الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا ، تنطلق من أمام مركز الشبيبة في ناحية تربه سبيه ، الساعة 11.00( مرفق بالصور والفيديو).

تنظم منسقية المرأة بالمجلس التنفيذي في الطبقة ندوة توعوية في قاعة المشفى الوطني حول مخاطر المخدرات وأضرارها على المجتمع، الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة ، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو، حيث تتضمن فعاليات اليوم الثاني ندوة حوارية بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في المجتمع"، في تمام 18.00، (مرفق بالصور والفيديو).

ذكرت المسؤولة الدبلوماسية في منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان (KJAR)؛ روزَرين كمانجر أنّ الانتفاضة المندلعة في روجهلات كردستان وإيران اقتدت بثورة روج آفا وأشارت إلى أنّ هدف المنتفضين من شعار "jin jiyan azdaî"" هو تحقيق الحريّة الحقيقية(مرفق بالصور ).

أعربت أمهات الكريلا وأهالي قامشلو عن غضبهم من الهجمات الكيماوية التركية التي أسفرت عن استشهاد 17 مقاتلاً ومقاتلة من الكريلا، وقالوا: "على الدولة التركية ألّا تعتقد أنها ستبيد الكرد وتنهيهم، فلو استشهد مقاتل واحد سار على خطاه المئات"(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي ناحية الشدادي استهداف الشخصيات الوطنية والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، من قبل الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، مؤكدين أن هذه الهجمات هدفها ضرب استقرار المنطقة، داعين شعب المنطقة إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي مشتبه(مرفق بالصور والفيديو).

أكد نائب قائد مجلس الباب العسكري أن قرى ريف الباب الشرقي المحرر تشهد قصفاً عنيفاً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي، وذلك بهدف توسيع رقعة احتلاله في المنطقة، فيما تطرق إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها المناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها(مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

أجبرت الخسائر الفادحة في جبال كردستان دولة الاحتلال التركي إلى استخدام أخطر الأسلحة المحرمة دولياً في مواجهة مقاومة الكريلا، في ظل مساندةٍ واضحة للحزب الديمقراطي الكردستاني في إحياء حلبجة أخرى في جبال كردستان ضد إرادة الشعب الكردي وسط صمتٍ دوليٍ مريب(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

على الرغم من الحصار والظروف الصعبة، افتُتح معرض الشهيد هركول للكتاب، في دورته السادسة المهداة إلى روح الشاعر جكر خوين، فيما اعتبر عضو اللجنة التحضيرية عبد الله شيخو أن "المعرض قفزة ثقافية كبيرة للمنطقة، ويدعم الحراك الثقافي في شمال وشرق سوريا وهو نافذة ثقافية نحو العالم".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تواصل الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين خلال الأسبوع المنصرم، إذ أكدت تقارير بأن هناك نوايا تركية تقف وراء هذا الاقتتال أبرزها التمهيد للتفاوض مع دمشق، فيما تحولت أزمة العراقيين إلى مرحلة التصويت على الكابينة الحكومية بعد تكليف رئيسين للجمهورية والحكومة، كما لم يبد خبراء تفاؤلهم متوقعين أن تعتمد الحكومة المزمعة على مبدأ المحاصصة(مرفق بالصور).

قبلت كل من لبنان وإسرائيل ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأعلن "حزب الله" موافقته على هذا الاتفاق، فما أسباب قبول الحزب ومن خلفه إيران هذا الاتفاق؟ وألا يعتبر تطبيعاً على غرار باقي الدول العربية التي طبّعت مع إسرائيل؟ وهل سنشهد ترسيماً للحدود البرية بين الطرفين؟(مرفق بالصور).

ANHA