مخطط وكالة أنباء هاوار  21 – 9 - 2023

على الرغم من بلوغ صدّيقة رشو (91 عاماً)، فإن هذه الأعوام لا تشكّل عائقاً أمامها للنزول إلى الساحة والتظاهر ضد خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، سائرةً على درب ابنها المقاوم في سجون الدولة التركية منذ 30عاماً. (مرفق بالفيديو والصور).

قال أحمد خوجة إن موقف الديمقراطي الكردستاني لا يمكن أن يُفهم إلا أنه تواطؤ في الهجوم الذي نفّذ ضد مقر KNK في قلب مدينة هولير، مشيراً إلى أن الهجوم يستهدف الوحدة الكردية. (مرفق بالفيديو والصور).

وضعت سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مكتسبات الشعب الكردستاني في جنوب كردستان في وجه تسونامي عاتٍ، في ظل تنامي خطر حقيقي يتمثل في ضياع هذه المكتسبات. (مرفق بالفيديو والصور).

استنكر مهجرو عفرين سياسات المجلس الوطني الكردي السوري والحزب الديمقراطي الكردستاني في شرعنة الاحتلال التركي وتواطئهما معه، وأكدوا أن المقاومة الشعبية ستهزم هذه السياسات. (مرفق بالفيديو والصور).

تؤكد نساء من الرقة ودير الزور استمرارهن بدعم انتفاضة Jin, Jiyan, Azadî في روجهلات كردستان وإيران، قائلات للنساء هناك: "نحن حليفات لكنّ في انتفاضتكن".(مرفق بالفيديو والصور).

عززت الأنظمة الانقلابية في دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو، من تعاونها بالإعلان عن تأسيس تحالف عسكري جديد لمواجهة أي عدوان أو تدخل تتعرض له أيّ من الدول الثلاث. فما تأثير ذلك التحالف على الصراع بالغرب الأفريقي؟ وما حقيقة الدور الروسي في تأسيسه؟

يعقد مجلس المنطقة الغربية بدير الزور اجتماعاً موسعاً حول مطالب أبناء المنطقة، في مبنى المجلس الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس ناحية تل حميس ببيان للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك أمام المركز الثقافي، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).