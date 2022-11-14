مخطط وكالة أنباء هاوار  14- 11 - 2022

يخرج الرجال في مدينة كوباني شمال وشرق سوريا، في مسيرة تضامنية مع النساء في مركز المدينة، في إطار سلسلة الفعاليات الخاصة بيوم الـ25 تشرين الثاني يوم مناهضة العنف ضد المرأة، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مركز أبحاث ودراسات علم المرأة "جينولوجيا" بمقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا، مراسم أربعينية عضوة مركز علم المرأة، والصحفية والاكاديمية ناكهان أكارسال التي استشهدت جراء هجوم مسلح أمام منزلها في مدينة السليمانية، الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء مراسم غيابية للشهيدة نور حسين التي استشهدت مناطق الدفاع المشروع جراء استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دولة الاحتلال التركية، وذلك امام دار عائلة الشهيدة في حي الكورنيش في مدينة قامشلو، اساعة 10.00 مرفق (بالصور والفيديو)

ينظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل معرضاً فنياً وامسية شعرية في حديقة القراءة بمدينة قامشلو تحت شعار"المرأة، الحياة، الحرية" الساعة 10:00 . مرفق( بالصور- الفيديو)

يقيم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه مراسم غيابية للشهيدة أماركي شرفان عكيد الاسم الحقيقي بشرى عبيد محمد مقاتلة قوات الدفاع الشعبي، وذلك أمام منزل ذويها في ناحية تربه سبيه. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

حمّلت أسر الشهداء في ناحية ديرك، الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) المسؤولية عن الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال التركي ضد الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، مؤكدة أن سياساته لا تختلف عن السياسات التركية المعادية للقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد أعضاء مجلس حزب سوريا المستقبل، أن هدف دولة الاحتلال التركي من هجماتها هو تهجير أهالي شمال وشرق سوريا، وتغيير ديموغرافية المنطقة، وإفشال مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو)

سُجن ظلماً، من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي، بعد إجباره على التوقيع على مستندات لا يعرف ما المكتوب فيها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد؛ ليبعث سليمان شيخو، بعد 18 عاماً، رسالة من سجنه إلى أسرته يخبرها فيها أنه "مسجون ظلماً". (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA