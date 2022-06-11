مخطط وكالة أنباء هاوار  11 – 6 - 2022

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية كركي لكي اجتماعاً لأهالي الناحية لشرح المستجدات الأخيرة في المنطقة، وذلك في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في رميلان، الساعة 18.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مجلس مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، اجتماعا جماهيريا لأهالي مدينة الحسكة، لشرح اخر المستجدات السياسية والعسكرية على الساحة السورية والكردستانية، في صالة سردم الثقافية بالمدينة، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو(

أكد سكرتير البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا، جوان سكو، أن دولة الاحتلال التركي تستغل التناقضات الدولية لشن حربها ضد الشعب الكردي، وأن الصمت الدولي دفع الاحتلال إلى التمادي في سياساته المعادية لشعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

يتحرك مجلس ناحية تل تمر لتوعية سكان المنطقة وشرح آخر المستجدات السياسية والعسكرية لهم، وسط تجاوب من قبلهم وإقبالهم على الحماية الذاتية، فيما أكد الرئيس المشترك للناحية جوان ملا أيوب أن الأهالي اتخذوا قرارهم في التمسك بأرضهم والبقاء عليها ومساندة قواتهم في مجلس تل تمر العسكري. (مرفق بالصور والفيديو)

يعيش من بقي من الأهالي في مقاطعة عفرين التي عُرفت دائماً بأنها مدينة السلام، في خوف وذعر، بعد أن تحولت خلال أربعة أعوام إلى سجن كبير، يسودها الفلتان الأمني، وتُمارَس فيها أبشع أنواع الجرائم بحق الإنسانية والطبيعة من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها. (مرفق بالصور والفيديو)

تحظى مدينة منبج بأهمية استراتيجية بين مدن شمال وشرق سوريا، لذلك تتجه إليها أنظار الدول التي تحتفظ لنفسها بأطماع في الأراضي السورية، وفي مقدمتها دولة الاحتلال التركي التي تهدد مؤخراً باحتلالها لتحقيق جملة من الأهداف السياسية والعسكرية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد الكاتب دلوفاني دشتي أن الاحتلال التركي يعرّض أمن ووجود الكرد وجميع شعوب المنطقة للخطر بذريعة أمنه القومي، داعيا حكومة دمشق والجامعة العربية للتحرك في المحافل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو)

أشاد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية في زركان، باران جان بمقاومة الأهالي في ناحية زركان، وأكد أنه وفي حال حدوث هجوم تركي فإنهم لن يكونا في خنادق الدفاع لوحدهم، وقال" يقولون (الأهالي) إنّهم معنا جنباً إلى جنب".(مرفق بالصور والفيديو)

أكد وجهاء عشائر دير الزور رفضهم لكافة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ودعوا شعوب المنطقة إلى التكاتف والوحدة للتصدي للهجمات التي تستهدف أمنهم واستقرارهم. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

تستمر بلدية الشعب في مدينة قامشلو بأعمالها ومشاريعها المدرجة في مخطط عام 2022، بدءاً من الأحياء الغربية للمدينة وصولاً إلى الشرقية منها، حيث تقدر كمية المجبول الزفتي المخصصة لأعمال تعبيد الطرق بـ 14 ألف متر مكعب. (مرفق بالصور والفيديو)