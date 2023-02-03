مخطط وكالة أنباء هاوار3 – 2 - 2023

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد صبري شيخو عضو قوات حماية المجتمع إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تعقد حركة الهلال الذهبي محاضرة حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان الساعة 11.00 وذلك في مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو (مرفق بالصور والفيديو)

أكد أهالي كوباني أنهم سيبقون في الساحات حتى رفع العزلة على القائد عبدالله أوجلان وتحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

فيما نجا شخصان من انهيار المبنى السكني بحي الشيخ مقصود في حلب، فإنهما جرحا بإصابات متفاوتة، فما هو وضعهما؟ (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أثنت مشاركات منضمات إلى دورة تدريبية افتتحها مركز أبحاث جنولوجيا بحي الشيخ مقصود في حلب على مضمون التدريب لما يعود عليهن بالفائدة في تطوير شخصيتهن والتعريف بدورهن في المجتمع وسط مقترحات منهن بزيادة مدته(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يعاني أهالي قرية "ناف كوري" بمدينة قامشلو من عدم وجود شبكة للصرف الصحي منذ عشرات السنين مما يؤدي إلى انتشار الأمراض الجرثومية، فيما تؤكد بلدية الشعب أن حل هذه المشكلة أحد مشاريعها لعام 2023 وسيتم العمل على شبكة بطول أكثر من 3 آلاف متر(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أثارت اتفاقية نفطية وقعتها حكومة ما تعرف بالوحدة الوطنية في ليبيا مع إيطاليا جدلاً واسعاً، بعد أن تبرأ منها وزير النفط في حكومة الدبيبة واعتبرها مراقبون بيع مقنن لثروات ليبيا مقابل بقاء رئيس الحكومة منتهية الولاية في السلطة حتى موعد انتخابات لا يعلمها أحد.. فإلى ماذا تشير هذه التطورات؟(مرفق بالصور).

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية حالة من التوتر والتصعيد وذلك بالتزامن مع مناورات أميركية – إسرائيلية وقبل زيارة وفد أميركي رفيع المستوى. فما هي الأهداف والمؤشرات؟(مرفق بالصور).

ANHA