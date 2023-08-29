مخطط وكالة أنباء هاوار29 – 8 - 2023

نددت أمهات شهداء الكريلا في مدينة قامشلو، بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي، وأكدن "سنواجهها بوحدتنا وتكاتفنا". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد صحفيون في فضائية روناهي تي في، أن هدف دولة الاحتلال التركي من استهداف الصحفيين هو إخفاء سياساته القذرة، وإغلاق منصة فيسبوك أكبر دليل على ذلك. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة منبج أن الاحتلال التركي لن يستطيع كسر مقاومة شعب شمال وشرق سوريا بالطائرات المسيّرة والهجمات وحرب المياه، معيدين ذلك "لأننا يد واحدة ونملك إرادة قوية وسنحطّم جميع مخططاته". (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح الناطق الرسمي لحزب سوريا المستقبل أن الوضع الاقتصادي في مناطق حكومة دمشق ليس السبب الوحيد للاحتجاجات بل هناك أسباب كثيرة، وأن عدم انفتاح حكومة دمشق على الحوار السوري أدى إلى انفجار الشارع في وجهه، والحل الوحيد هو الحوار السوري. (مرفق بالفيديو والصور).

لا تتوقف أزمات الميليشيات المسلحة والجماعات المرتزقة في ليبيا، وخاصة المدعومة من قبل تركيا؛ حيث تندلع الاشتباكات بشكل شبه يومي وما تكاد تتوقف في مدينة حتى تندلع في أخرى، في ظل هشاشة الوضع الأمني بمعظم المدن الليبية. فهل يمكن الحديث عن انتخابات أو عودة للدولة الليبية في ظل انتشار هذه الميليشيات والجماعات المسلحة؟

يخرج أهالي ناحية عين عيسى بمقاطعة كري سبي بمظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان والمطالبة بتحريره جسدياً، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي ناحية تل تمر واجب العزاء لذوي عضو قوى الأمن الداخلي عبدالوكيل مصطو، الذي ارتقى شهيدا أثناء تأديته لمهامه، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).