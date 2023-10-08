مخطط وكالة أنباء هاوار في 8 – 10 - 2023

وضع المدافعون عن القائد عبد الله أوجلان قضية العزلة والانتهاكات في إمرالي على طاولة المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية، في حين يتزايد زخم وصخب الفعاليات والنشاطات والمبادرات في الخارج، بعد إعلان الثوريين ونقابات العمال في مختلف أنحاء هذا العام تأييدهم للحملة الدولية من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية.

أكد السياسي السوري سلمان شبيب، أن هجمات الاحتلال التركي تُعدّ تحدياً لسيادة سوريا والقوانين الدولية، وأشار إلى أن هذا العدوان تم التخطيط له منذ عام تقريباً، ولا علاقة له بالذرائع التي تتحدث عنها أنقرة، بل بالأطماع والأهداف التوسعية القديمة، معتبراً أن هذه الهجمات لا يمكن فصلها عن الهجوم الوحشي على الكلية الحربية في حمص؛ "لأن مصدر الإرهاب والعدوان واحد والأهداف هي نفسها".

كان المواطن الشهيد عدنان عبدي، يعمل في مزارع حمه بمدينة الحسكة، قبل أن تتعرض لهجوم تركي مباشر، ويستشهد إثر ذلك، في مشهد يظهر جرائم دولة الاحتلال التركي التي ترتكب في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد مثقفون وسياسيون في مقاطعة قامشلو أنهم سيواجهون نهج الخيانة الذي يتبعه الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، عبر الوحدة الوطنية وتصعيد النضال في كافة الميادين لحماية مكتسبات ثورتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

كشف محامي وناشط حقوقي، أن هجمات الاحتلال التركي ضد شمال وشرق سوريا تصنف على أنها جرائم "إبادة جماعية"، و"ضد الإنسانية"، وشدد على أنه يتوجب تقديم مسؤولي النظام التركي للمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتهم قوانين نظام روما الأساسي.

أكد أهالي الرقة أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، جريمة بحق الإنسانية؛ مشيرين لما تستهدفه من بنية تحتية وأهالي المنطقة وقواتها، وشددوا "سندافع عن أرضنا وشعبنا ومكتسباتنا حتى الرمق الأخير".(مرفق بالفيديو والصور).

قيّم الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي واقع الحال المتدهور في المقاطعة المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد وجيه عشيرة البو خميس العربية على وقوفهم صفاً واحداً في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، الذي أرجعها إلى فشل دولة الاحتلال في زعزعة الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا وضرب نظام الإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم مؤتمر ستار في مدينة حلب فعالية خيمة الاعتصام في يومها الثاني للتنديد بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان وذلك في حديقة الأشرفية. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي منظمة حقوق الإنسان – عفرين ببيان للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مخيم سردم في الشهباء، الساعة 13.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر فعاليات اليوم الثاني لخيمة الاعتصام في ناحية فافين في منطقة الشهباء، للتنديد بالمؤامرة الدولية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي المبادرة الشعبية في مدينة قامشلو ببيان للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، أمام مبنى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي إقليم الفرات واجب العزاء لذوي شهداء قصف الاحتلال التركي في كل من كوباني وصرين، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس تجمع زنوبيا ببيان تنديداً بالانتهاكات التركية على مناطق شمال شرق سوريا، وذلك عند دوار المصب في مدينة منبج، الساعة 10:00 (مرف بالفيديو والصور)

تدلي منظمات مدنية في شمال وشرق سوريا ببيان للتنديد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز العلاقات الدبلوماسية في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA