مخطط وكالة أنباء هاوار في 6 -12 - 2022

ينظم مجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار "الاعتداءات التركية في ظل الأوضاع السياسية" في مقره بمدينة الرقة. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح الناشط المدني من السويداء، شادي عزام، أن شريحة واسعة من أهالي المحافظة الجنوبية بات مؤمنة أن تطبيق الإدارة الذاتية تشكل بوابة للخلاص من الأزمات التي تفتعلها حكومة دمشق وحلفائها في السويداء.

شددت الحقوقية المصرية، الدكتورة دينا المقدم، على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الدولة التركية الفاشية على جريمة استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب الكردي.

أشاد شيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، بالوحدة والتماسك الشعبي الذي أبداه أهالي المنطقة ضد هجمات دولة الاحتلال التركي، وأكد أن الموقف الشعبي المُوحّد سيكون القوة التي من شأنها لَجم المحتل التركي. (مرفق بالفيديو والصور)

انتشر مرض الحصبة سريعاً بين مهجري مقاطعة كري سبي المحتلة في مخيم تل السمن وسط مخاوف من خروج الأمور عن السيطرة مع فقدان الأدوية اللازمة لمعالجة أحد أكثر الأمراض المعدية. (مرفق بالفيديو والصور)

قال الشيخ عبد الرحمن شوكت إن تدمير مسجد من قبل جيش الاحتلال التركي في ناحية عين عيسى، هي ممارسات أردوغانية متممة للممارسات الداعشية في تدمير المقدّسات، مؤكداً أن ذلك لا يمثل الدين الإسلامي. (مرفق بالفيديو والصور)

لم يأبه بخطورة المشهد في تلك الليلة، خرج الشهيد عصام مسرعاً من المنزل، حاملاً كاميرته على كتفه كعادته؛ لنقل ورصد حقيقة الجريمة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال التركي، لكن هذه المرة؛ نقل الحقيقة مكتوبة بالدم. (مرفق بالفيديو والصور)