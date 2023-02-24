مخطط وكالة أنباء هاوار في 24 – 2 - 2023

ينظم المجمع التربوي في مدينة قامشلو بالتعاون مع الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، بطولة" الشطرنج" للمدارس الاعدادية والثانوية للبنين والبنات، وذلك في صالة الاتحاد الرياضية في قامشلو، الساعة، 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة ووجهاء العشائر في الرقة ودير الزور، أن الدول المتآمرة على مشروع الإدارة الذاتية تستمر في سياساتها الخبيثة تجاه المنطقة؛ من خلال فرض الحصار على المنطقة وإغلاق المعابر الحدودية(مرفق بالصور والفيديو).

دعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا القوى الدولية لاتخاذ موقف جدي وصارم حيال ما ترتكبه دولة الاحتلال التركي من هجمات واعتداءات بحق شعوب شمال وشرق سوريا، في وقت ينشغل فيه الجميع بإغاثة منكوبي زلزال 6 شباط ومحاسبة الاحتلال(مرفق بالصور).

شارفت منسقية المرأة في لجنة الزراعة والري بالمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمدينة الطبقة وريفها على الانتهاء من تجهيز مشروع بيوتٍ بلاستيكية ومشتلٍ زراعي في الريف الجنوبي للمدينة(مرفق بالصور والفيديو).

مرت نحو 5 أشهر، ولا تزال حكومة دمشق تمنع دخول الغاز المنزلي إلى مقاطعة عفرين والشهباء التي تأوي أكثر من 200 ألف مواطن، فضلاً عن أكثر من 3 آلاف أسرة توافدت إلى المقاطعة من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ جراء الزلزال(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

مر عام على التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا، وكل طرف من أطراف الصراع يعلن النصر على الطرف الآخر، فمن هو المتضرر والمستفيد من هذا التحرك؟ وكيف سينتهي هذا الصراع؟(مرفق بالصور).

ANHA