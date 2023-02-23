مخطط وكالة أنباء هاوار في 23 – 2 - 2023

ينظم مكتب عوائل شهداء الخابور مراسم استذكار شهداء ٢٣ شباط ٢٠١٥ وذلك في ساحة تل عربوش بناحية تل تمر، الساعة 12.00. كما ينظ المجلس العسكري السرياني الذكرى السنوية الثامنة لمقاومة الخابور وذلك في قرية تل هرمز بناحية تل تمر الساعة 15.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء الشهيدين ديار سري كانية دلشير عفرين وذلك في المساكن بمدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة قامشلو، جثمان عضو قوى الامن الداخلي سوتورو، منير كورية كورية، وذلك في كنيسة مار قرياقس بحي الآربوي بمدينة قامشلو، ليوارى الثرى في مقبرة شهداء السريان، الساعة 10.00، (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، 69 شهيداً، من شهداء شهر شباط الذين استشهدوا في أماكن وازمنة مختلفة، في مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 15.00، (مرفق بالصور والفيديو).

استذكر القيادي في مجلس تل تمر العسكري فرهاد جان فدا المقاومة التي أُبديت في وجه مرتزقة داعش عام 2015، وأكد أن تضحيات المقاتلين وروحهم الفدائية كسرت شوكة داعش وحققت النصر. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت لجنة وجهاء حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، بحرية القائد أوجلان الجسدية، وأكدت أن فكره؛ فكر أممي حر، يرتقي بالشعوب إلى مستوى الحرية التي تريدها. (مرفق بالصور والفيديو).

تضررت نحو 146 مدرسة نتيجة الزلزال في مدينة منبج وريفها وخرجت 13 منها عن الخدمة بشكل كامل جراء الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة ما تسبب في حرمان نحو 9 ألاف طالب/ة من التعليم. (مرفق بالصور والفيديو).

مع ازدياد عدد الأسر الوافدة إلى مقاطعة عفرين والشهباء بنتيجة الزلزال، قادمة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، زادت لجنة الأفران في المقاطعة ألفي ربطة خبز إلى المعدل اليومي لإنتاج هذا المادة. (مرفق بالصور والفيديو).

وضعت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خطة لتعويض الفاقد التعليمي للطلاب الذين انقطعوا عن التعليم؛ نتيجة خروج عدد من المدارس في شمال وشرق سوريا عن الخدمة؛ جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

شهدت الأيام الماضية، تحولات جديدة في الموقف الإقليمي؛ تجاه الأزمة الليبية بعد إعلان أبو ظبي، أن رئيسها محمد بن زايد، استقبل وبشكل رسمي رئيس " حكومة الوحدة الوطنية" الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

عرت المجزرة الأخيرة في البادية السورية حقيقة حكومة دمشق مجدداً، في عدم قدرتها على توفير الأمن بمناطق سيطرتها، لتكون المجزرة حلقة جديدة ضمن سلسلة المجازر التي ارتكبت ضد المواطنين في مناطق دمشق، واستمراراً لخطر داعش الذي لا يدخر جهداً وفرصة لينشط ويعود من جديد.

ANHA