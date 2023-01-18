مخطط وكالة أنباء هاوار في 18 – 1 - 2023

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية الشهيد دحام اسود عبد الخلف، وذلك إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم طلاب جامعة كوباني ومنبج مظاهرة للتنديد بسياسة ايران ضد المدرسيين ومساندة انتفاضة روجهلات، وتنطلق المظاهرة من جامعة كوباني في الحي الجديد، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج ببيان للتنديد بجرائم القتل ضد النساء، وذلك من امام مقرها في المدينة، الساعة 14:00 (مرفق بالفيديو والصور).

أشادت حركة المجتمع الديمقراطي بمقاومة أهالي عفرين على مدى خمسة أعوام متواصلة في مقاطعة الشهباء، كما دعت الرأي العام الدولي للعمل على فك الحصار عن الشهباء وانهاء الاحتلال التركي لعفرين.

أوضحت أسر الشهداء في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، أن المنظمات الإنسانية والحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) لا تؤدي دورها الإنساني حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وطالبتها بالخروج عن صمتها، مؤكدة على "مواصلة النضال والمقاومة حتى تحقيق حرية القائد الجسدية". (مرفق بالفيديو والصور)

تنتفض الشعوب في روجهلات كردستان وإيران على سلطة الدولة الإيرانيّة منذ أكثر من أربعة أشهر. وأشارت ميديا روجهلات إلى أنّ إصرار الشعب يدلّ على أنّ الانتصار هو السبيل الوحيد. (مرفق بالفيديو والصور)

حذّر رئيس منظمة كرد بلا حدود، كادار بيري من تداعيات مسار التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، ودعا السوريين إلى رفض أية قرارات دولية تفرض عليهم.

أكد عضو هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمود خلو أن العزلة والعقوبات الانضباطية المفروضة على القائد أوجلان، لا علاقة لها بالقانون والحقوق، مشدداً على ضرورة تصعيد النضال؛ لكسر العزلة وفضح سياسات الدولة التركية الفاشية. (مرفق بالفيديو والصور)

يجمع أهالي الشيخ مقصود بمدينة حلب ما تبقى من مواد قابلة للاشتعال من المنازل التي دمرتها هجمات المرتزقة على الحي عام 2016. (مرفق بالفيديو والصور)

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بهدف تكريس احتلالها في مقاطعة عفرين وتغيير ديمغرافيتها؛ أنشأت دولة الاحتلال التركي بدعم وتمويل من جمعيات إخوانية 22 مستوطنة على أراضي وممتلكات المهجرين، تضم مئات الوحدات الاستيطانية، وتوطين أُسر من مناطق ودول أخرى فيها.

ANHA