مخطط وكالة أنباء هاوار في 16 – 9 – 2022

يعقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطي ملتقى تشاوري باسم "ملتقى القامشلي التشاوري"، في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة حفل تكريم مسابقة "كاتب المستقبل" في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالصور الفيديو)

أكد البروفيسور والدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، أن مواصلة العزلة على القائد أوجلان هدفها كسر شوكة المقاومة التي تقف بوجه العثمانية الجديدة وذلك عبر مبررات وحجج واهية لا أسانيد قانونية لها، مشيراً إلى أن قانون "الحق في الأمل" يواجه عقوبات تشذ على القوانين الحقوقية، مؤكداً بأن هذه العزلة لم تحقق أهدافها بالقول "الشعوب لا تصادر وجودياً"(مرفق بالصور).

رغم توقف قانونها الجنائي عن إصداره منذ 18 عاماً، تشرعن دولة الاحتلال التركي حكم الإعدام بحق السكان الأصليين لمقاطعة عفرين المحتلة، بغيةً تعجيزهم وإرغامهم على التهجير قسراً، وشرعنة احتلالها وجرائم القتل التي ترتكبها بحقهم، فيما يطالب عم شاب أصدر بحقه حكم الإعدام بالتدخل ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها(مرفق بالصور والفيديو).

بفخر واعتزاز يستذكر مقاتلون خاضوا المقاومة الأسطورية في مدينة كوباني عام 2014، ودحروا بها مرتزقة داعش وقضوا على "الإرهاب"، قائلين "أصبحت المدينة منكوبة، رائحة الدماء كانت تفوح في كل مكان، لكن الزغاريد التي أطلقتها مقاتلاتنا كانت كفيلة بكتابة المجد وهزيمة الإرهاب"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مقاتلو مجلس الباب العسكري أنهم مستعدون للتصدي لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته وتقديم أرواحهم في سبيل حماية أرضهم وطنهم وشعبهم، وأنهم لن يسمحوا للعدو بتدنيس أرضهم التي تحررت بدماء رفاقهم الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أحد شيوخ قبيلة بني سعيد في منبج أن مخيم الهول هو الأرضية الخصبة لمرتزقة داعش وساحة لإعداد جيل جديد من المرتزقة، مشيراً أن الداعم الأكبر لداعش هي الدولة التركية المحتلة، وشدد على أنهم شيوخ ووجهاء وأبناء شمال وشرق سوريا مع قواتهم لمواجهة الاحتلال التركي والقضاء نهائياً على داعش(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

من كمين خليفان إلى شق طريق الخيانة واغتيال الشخصيات الوطنية والمشاركة في الحرب على حركة التحرر الكردستانية، يستمر الديمقراطي الكردستاني في خيانته ومشاركته مع دولة الاحتلال التركي في تنفيذ أقذر المخططات التي يشهدها القرن الحالي(مرفق بالصور).

اعتبر كتاب وشخصيات وطنية، إزالة سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK لخريطة كردستان من جامعة زاخو واستبدالها بخريطة باشور (جنوب كردستان)، انصياعاً لدولة الاحتلال التركي، وتعدياً واضحاً وصريحاً على مقدسات الشعب الكردي، وشراكة لـ PDK في ترسيخ تجزئة كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض دعوى "التيار الصدري" إلى حل البرلمان، معللة رفضها هذا بأن حل البرلمان هو من اختصاص البرلمان نفسه ولا علاقة للمحكمة بذلك، فهل سيشكل الإطار التنسيقي الحكومة؟ وما هي الخطوة المقبلة للتيار الصدري؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

أطلق المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية حملة توعية للوقاية من مرض الكوليرا المنتشر في عدة مناطق من سوريا، من بينها حلب جراء خفض دولة الاحتلال التركي منسوب مياه نهر الفرات، تتضمن محاضرات توعوية في الحييّن وتوزيع أكثر من 3 آلاف منشور حول الأسباب والوقاية والعلاج للحماية من المرض(مرفق بالصور والفيديو).

نفذت لجنة البلديات والخدمات في دير الزور العديد من مشاريع تعبيد الطرق في الريف الغربي للمدينة، في حين أنهت بلديتا جل آغا وتل حميس في مقاطعة قامشلو العمل من مشاريعها الخدمية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA