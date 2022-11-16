مخطط وكالة أنباء هاوار في 16 – 11 - 2022

مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ينظم مؤتمر ستار في نواحي مقاطعة الحسكة سلسله من المحاضرات، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان مقاتل قوات الدفاع الذاتي كمال صبحي الحمد إلى مزار الشهداء في الناحية، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تحت شعار "المرأة حياة حرة"، يعقد اتحاد الاعلام الحر محاضرة بعنوان (المرأة في ثورة روجهلات كردستان وإيران ودور الاعلام في نقل ثورة المرأة)، وذلك قاعة اتحاد الاعلام الحر في مدينة قامشلو، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار "قوة المرأة تكمن في ذاتها"، تعقد منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة جلسة حوارية، من اجل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، في تمام الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر هيئة المرأة في إقليم الجزيرة، بالتنسيق مع عدد من المنظمات المحلية التي تعنى بأمور الطفولة، وتحت شعار "معاً نحمي الطفولة"، بفعاليات يوم الطفل العالمي، بيومها الثاني، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار، بمدينة قامشلو، الساعة 09:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ضمن سلسلة فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، يعقد مؤتمر ستار في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، سلسلة محاضرات، في أربع بلدات وناحية ديرك ، الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، اجتماع لأهالي الناحية ومؤسساتها لشرح مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه، وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة 12:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ينظم مؤتمر ستار في ناحية جل اغا محاضرة لأهالي الناحية ومؤسساتها لشرح مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي الساعه 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار" الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان" يعقد مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي اجتماعا للتنديد بالعزلة، في نقابة العمال في بلدة رميلان. الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة الثقافة والفن في ناحية كركي لكي أمسية شعرية وفنية في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في رميلان، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات مهرجان روج آفا الثامن للثقافة والفن، بيومه السادس، في مركز اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان بمدينة قامشلو، الساعة 16.00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم شبيبة مجلس عوائل الشهداء في مدينة الرقة تظاهرة حاشدة لاستنكار العزلة والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم شبيبة مجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الغربي تظاهرة حاشدة لاستنكار العزلة والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مكتب المرأة بحزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في ريف دير الزور الغربي حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (مرفق بالفيديو والصور)

شجب أهالي ناحية تل تمر هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطقهم، وشددوا على ضرورة تكاتف جميع المكونات لصدها، مؤكدين مساندتهم للقوات العسكرية المرابطة على جبهات القتال. (مرفق بالصور والفيديو).

دعا أعضاء اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة – فرع الحسكة والأمين العام لحزب البناء والتطوير السوري شعوب كردستان والعالم إلى تصعيد نضالهم وحراكهم الشعبي ضد الهجمات الكيماوية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

رغم كل الاعتداءات، والقمع والعنف؛ مضى على الانتفاضة الشعبية في روجهلات كردستان وإيران شهران. إذ امتدّت الانتفاضة التي انطلقت من سقز إلى جميع أنحاء روجهلات كردستان و138 مدينة إيرانية. وأسفرت اعتداءات وهجمات قوات النظام الإيراني خلال هذه الفترة عن مقتل 336 مدنيّاً بينهم 54 طفلاً، إضافةً إلى اعتقال 15 ألفاً و94 مدنيّاً و441 طالباً وطالبة.

المجتمع والحياة

ستوزع إدارة المحروقات التابعة لمجلس مقاطعة كري سبي مادة مازوت التدفئة على المهجرين من المقاطعة المحتلة في الأسبوع القادم، فيما أحجمت المنظمات الدولية العاملة في مخيم مهجري كري سبي عن الإيفاء بالتزاماتها تجاههم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA