مخطط وكالة أنباء هاوار في 15 – 9 – 2022

ينظم مجلس ناحية ديرك اجتماعاً جماهيرياً لمناقشة الوضع السياسي في ظل الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، في ملعب كورنيش المغلق الساعة 17:00.(مرفق بالصور والفيديو)

بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية تنظم مؤسسة ايزيدينا مؤتمراً ضمن مشروعها الجديد في شمال وشرق سوريا بعنوان "زهرة الزيتون"، وذلك في صالة زانا بمدينة قامشلو الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

أكدت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدني أن اللجنة عملت على تجهيز المدارس في أرياف دير الزور لاستيعاب كافة الطلبة، وسيتم توزيع الكتب على المراكز التربوية قبل استقبال المدارس للطلاب، وكشفت عن خطط لإعادة ترميم عدد من المدارس. (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج المجلس الاجتماعي الارمني أولى دفعات الكادر التعليمي للغة الأرمنية في مدينة الحسكة، الساعة 17.00 .(مرفق بالصور والفيديو)

تطلع اللجنة القانونية في مجلس المرأة جميع لجان الصلح في مجالس مقاطعة الحسكة ومحاكمها على المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة، التي خرجت مؤخرا خلال مؤتمر المجلس الأخير، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو(

شجب ذوو مقاتلي ومقاتلات الكريلا الهجوم المشترك لمسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني ((PDK على مقاتلي الكريلاا، وشبهوا الطريقة التي يتعاطى الحزب الديمقراطي الكردستاني مع مقاتلي الكريلا بطريقة تعاطي الدولة التركية الفاشية. (مرفق بالصور والفيديو)

عدّ حقوقيون إعفاء القائد عبد الله أوجلان من "حق الأمل" أسلوباً جديداً تتبعه الدولة التركية المحتلة للتهرب من الحل السياسي للقضية الكردية والاعتراف بالحقوق المشروعة للكرد، داعين القوى الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة لإلزام الدولة التركية المحتلة بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المعتقلين السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو)

كثّفت دائرة المياه في مدينة الرقة عملها، بعد انخفاض منسوب مياه نهر الفرات؛ من مراقبة مياه الشرب في المدينة وريفها، والعمل على تعقيم المياه بشكل دوري للحفاظ على جودتها، في حين تعمل دائرة التحليل والتعقيم على أخذ عينات من نهر الفرات بشكل يومي لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للشرب؛ لحماية الأهالي من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه. (مرفق بالصور والفيديو)

بمبادرة ذاتية وإمكانات بسيطة ومتواضعة وجهود حثيثة، أصدر منتدى حلب الثقافي أول مجلة ورقية في زمن الانترنت، في يوم ميلاد القائد 4 نيسان عام 2022، وواصل جهوده واستمر بإصدار أعداد منها؛ بهدف التشجيع على القراءة والاطلاع على الأحداث الجارية. (مرفق بالصور والفيديو)

عبّر عضو المجلس الإداري للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، إلياس سيدو عن شكوكه في جدية القوى الدولية في مسألة إنهاء داعش، وقال " لم تتعاطى هذه الدول بجدية مع هذا الملف، لذا فإن هذا التعاطي يولد شكوكاً لدينا".(مرفق بالصور والفيديو)

منذ أكثر من أربع سنوات، يعاني مزارعو مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا من صعوبة التوجه إلى أراضيهم الزراعية نتيجة استهدافهم بشكل متكرر، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

لا يزال ملف المصالحة المزمعة بين حكومة دمشق والاحتلال التركي يشوبه الكثير من الغموض، حيث وعلى الرغم من المصلحة الروسية – التركية المشتركة من هذه المصالحة إلا أن هناك الكثير من الخلافات التي تعيق حصولها، فما هي هذه الخلافات؟ وما هي مخططات الاحتلال التركي؟

ترتكب السلطة التركية الفاشية بحقّ الشعوب ولاسيما الشعب الكردي جرائم ضد الإنسانية، من مجازر وعمليات إبادة ثقافية وحملات اعتقال، وتشهد تركيا وباكور كردستان انتهاكاتها اليومية هذه بلا انقطاع. وقد أصبحت جميع أحياء وقرى وسهول وجبال باكور كردستان شاهدةً على جرائم الاحتلال التركي.

ملف

في عام 2014 شهدت الأزمة السورية ظهور مجموعة مرتزقة عرفت باسم داعش خلقت الفوضى في البلاد وغيرت مسار الحرب فيها، لكن داعش سقط على أسوار مدينة كوباني حتى اندثر مكانياً بعد 5 أعوام من المعارك؛ فيما يسعى للعودة إلى الساحة السورية بدعمٍ تركي وتجاهلٍ دولي لهذه المساعي.

ANHA