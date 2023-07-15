مخطط وكالة أنباء هاوار في 15 – 7 - 2023

"هذا الشعب لديه كفاح ويجب خوضه بنجاح. هناك سياسة إبادة عظيمة ويجب هزيمتها. لا يمكننا تصور أي حياة أخرى على أنها حياة. إنها تعليمات سارية المفعول في جميع الأوقات، وليس فقط في 14 تموز/يوليو 1982. هذه التعليمات هي التي تحدد أسلوب العمل وتحافظ على وتيرته. إنه القرار الصحيح الوحيد. ستكون هذه المسيرة بمثابة مسيرة انتصار أكثر من أي وقت مضى".(مرفق بالصور والفيديو).

عندما بدأ ربيع الشعوب في منطقة الشرق الأوسط عام 2010، ابتداء من تونس ومصر، كانت الأرضية في سوريا مهيأة لحراك بدأ بالفعل في عموم محافظاتها عام 2011، ولكن الشرارة التي انطلقت في كوباني في 19 تموز عام 2012، كانت مختلفة في توجهاتها وأهدافها.

طالبت نساء من مكونات مختلفة في شمال وشرق سوريا بالتكاتف والتعاضد من أجل عدم تكرار الإبادات والمجازر التي حصلت بحقهن. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الشيخ محمد صادق العصيدي أن الاحتلال التركي يسعى لإثارة الفتن وتفكيك النسيج الاجتماعي والقضاء على إرادة مكونات المنطقة تمهيداً لاحتلالها، وأكد "بتكاتفنا طردنا الاحتلال الفرنسي وبه سنطرد الاحتلال التركي".(مرفق بالصور والفيديو).

ازدهر نظام عبادة الثالوث الإلهي (الثالوث الأنثوي اللات والعزى ومناة) في شبه الجزيرة العربيّة وأصبحت الرقة أيضاً مركزاً رئيساً لها، وسعى داعش بعد إعلانه لخلافته في الرقّة، إلى القضاء على ثقافة اللات في جميع مجالات الحياة وألحقوا ضرراً كبيراً بالمواقع الأثريّة الخاصة بهذه الآلهة.

يعتقد باحث في الشأن الإيراني أن طهران ماضية في مشروعها لإعادة بناء امبراطوريتها خارج ما يطلق عليه بالجغرافيا الإيرانية، لذلك تعمل على مدار الساعة من أجل توسيع نفوذها في القارة السمراء نظراً لما تمتلكه تلك المنطقة من مقدرات اقتصادية.

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في ناحية تربه سبيه اجتماعاً جماهيرياً للتعريف عن مقاومة 14 تموز الساعة الـ 10:00 في صالة الحزب غرب الناحية. وفي ناحية تل حميس محاضرة عن 14 تموز وذلك في مبنى المركز الثقافي الساعة الـ 10:00، وفي ناحية عامودا عرض سنفزيون عن مقاومة 14 تموز في مكتب الحزب، الساعة الـ 09:30 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية ابراهيم الحردان وحسن علي الحسين إلى مزار الشهداء في ناحية الشدادي الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يفتتح مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو دورة تعليمية وترفيهية لأبناء وبنات الشهداء، بمدرسة صلاح الدين في الجهة الشمالية للناحية الساعة الـ10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA