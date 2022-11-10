مخطط وكالة أنباء هاوار في 10 – 11 - 2022

ينظم اتحاد المرأة الشابة في ناحية تربه سبيه فعالية لعرض صور وسينفزيون عن استعمال تركيا للسلاح الكيماوي ضد قوات الدفاع الشعبي، وذلك في ثانوية الشهيدة جاهدة روناك للإناث، الساعة الـ 12:00 ، مرفق (بالصور والفيديو).

يعقد مؤتمر ستار ندوة حوارية حول التعريف بالجنولوجيا وحرب الشعب الثورية والذهنية الذكورية، وذلك في مركز الجنولوجيا في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 09:00 ، مرفق (بالصور والفيديو).

يشيع اهالي مدينة منبج في شمال وشرق سوريا جثمان الشهيد عضو قوى الأمن الداخلي فيصل حجي محمد إلى مثواه الاخير بمزار الشهداء في المدينة، الساعة 13.00 . (مرفق بالصور والفيديو)

يدلي حزب سوريا المستقبل ببيان للرأي العام في مدينة كوباني عن الهجرة ومخاطرها، الساعة 12.00. ( مرفق بالصور والفيديو)

أكد وجيه عشيرة الملحم ميزر الكعود أن مكونات المنطقة، وبكافة أطيافها وعشائرها العربية والكردية، على أتم الاستعداد للتوجه إلى الجبهات للقتال ضد أي قوة تتربص بالمنطقة، وخاصة دولة الاحتلال التركي. (بالصور والفيديو).

بيّن إداريون في أحزاب سياسية أن صمت القوى الدولية حيال استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية يضعه في خانة الشراكة معها، مؤكدين أن تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال مدان وعليه أن يراجع سياساته. (بالصور والفيديو).

ينتهج أهالي مدينة منبج، مبدأ حرب الشعب الثورية بحفر الخنادق والحفر الفردية بجوار منازلهم، لحماية أسرهم من قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي تطال المنطقة منذ عام 2016، مؤكدين تشبثهم بأرضهم وصد المساعي التركية الرامية لتهجيرهم واحتلال أراضيهم. (بالصور والفيديو).

السياسة

رأى السياسي فرحان حج عيسى أن دفع تركيا لمرتزقة "هيئة تحرير الشام" للانتشار على حدود مناطق الإدارة الذاتية مخطط تركي قديم يأتي في إطار التناغم الأخير بين النظام التركي وحكومة دمشق وهدفه إضعاف الإدارة الذاتية. (بالصور والفيديو).

تحليل

الثورة التي أشعل شرارتها مقتل الشابة الكردية جينا أميني، على يد ما تسمى "شرطة الأخلاق" في إيران، امتدّت وتوسَّعت في جميع الأصقاع، وأصبحت ثورة لجميع النساء في العالم، وذلك بعد أن تضامنت معها جميع الشعوب، معبّرة عن دعمها وتكاتفها مع قضيتها، ومؤكدة إصرارها على محاسبة الجهات التي تسبّبت بقتلها.

العالم

أثارت إمكانية عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة حكومة إسرائيل، بعد ظهور نتائج انتخابات الكنيست، تساؤلات عديدة حول تأثير هذه العودة على الأوضاع الداخلية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى تأثيرها على ملفات عديدة في العالم والشرق الأوسط. فماذا سيتغير بعد عودة نتنياهو؟