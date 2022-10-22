مخطط وكالة أنباء هاوار  22 – 10 - 2022

بالرغم من هجمات جيش الاحتلال التركي المتواصلة على ناحية زركان بهدف إفراغها من سكانها، إلا أنهم يصرون على مواصلة حياتهم بالرغم الظروف الصعبة التي تمر بها الناحية.

أدان مواطنون من مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا الهجمات الكيماوية لجيش الاحتلال التركي على قوات الدفاع الشعبي، وأكدوا وقوفهم مع الكريلا في خندق واحد ضد سياسات الإبادة التي تنتهجها قوى الهيمنة العالمية ضد الكرد.

أكد رئيس المعهد الكردي للدراسات والبحوث، نهاد القاضي، أن الهجمات الكيماوية التركية وصمت القوى الدولية حيالها مؤشر واضح على أن العالم يكيل بمكيالين حقوقيين مختلفين، وانتقد ذلك بقوله: "حينما تُستخدم الأسلحة الكيماوية ضد الكرد يصاب المجتمع الدولي وقوانينه ومنظماته بالعمى والصمم والبكم".

عُرف الشهيد يلماز بانتمائه الوطني الذي كبر معه، ما أثر في صقل شخصيته الثورية والنضالية، وآمن بأن تحرير الوطن والعيش فيه بحرية وكرامة يحتاج إلى التضحية. تعلم منذ صغره، التمسك بتراب الوطن والدفاع عنه واشتهر بمقولته "وطننا ينادينا لنلبِ ندائه اذاً".

المجتمع والحياة

وزعت شركة تطوير المجتمع الزراعي في إقليم الفرات حتى الآن، أكثر من ألف طن من بذار القمح على المزارعين، وسط استمرار عملية التوزيع وفق الآلية المتخذة لذلك.

الثقافة والفن

تفتتح هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة فعاليات الدورة السادسة لمعرض الشهيد هركول للكتاب تحت شعار "الكتب ثورة العالم"، الذي سيستمر لمدة 8 أيام في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يُعاد في يومنا افتتاح استديو فلك الذي افتتحه الفنان الراحل؛ محمد شيخو من قبل شقيقه بعد عدة سنواتٍ من إغلاقه.

تقرير

شهدت العلاقات الأميركية - الخليجية خلال الأيام الماضية، توترات على خلفية قيام منظمة أوبك بلس التي تقودها السعودية بتخفيض إنتاج النفط، الأمر الذي اعتبر بمثابة مسعى خليجي لتحقيق مكاسب من المسكرين الغربي، بقيادة أمريكا، والشرقي، بقيادة روسيا والصين.

ANHA