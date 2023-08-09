مخطط وكالة أنباء هاوار 9– 8 – 2023

قال أهالي مدينة كوباني إن: "ما يمارس بحق القائد عبد الله أوجلان، من تجريد داخل سجنه ليس شيئاً جديداً، بل إن عمره آلاف الأعوام التي اختصرها القائد بفكره وفلسفته وأسقط الأقنعة عن وجوه المستبدين، وعلى كل فرد اليوم التسلّح بفكره وفلسفته لكسر هذه العزلة المفروضة عليه وتحريره جسدياً"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الكاتب والمؤرخ المصري علي أبو الخير أن فكرة كونفدرالية الشعوب المطروحة في فكر القائد عبد الله أوجلان قابلة للتطبيق؛ لأن الدول في الشرق الأوسط متناسقة الأديان ومتجاورة جغرافياً، وبالتالي يمكنها الحياة في حالة أفضل(مرفق بالصور).

أكد أعضاء المؤسسات المدنية في ريف دير الزور الشرقي، أن حلّ أزمة البلاد يكمن في المبادرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية؛ لأنها تتماشى مع مصالح كافة السوريين سياسياً واقتصادياً وفكرياً، وتحمل النموذج الأمثل للعيش المشترك ووحدة الشعوب، لذا على الجميع دعمها(مرفق بالصور والفيديو).

حذر المحامي والحقوقي شاهين لالي، من خطورة ما تشهده المناطق السورية التي تحتلها تركيا، مشيراً إلى أن الوضع فيها ينذر بوقوع كارثة؛ نتيجة التمهيد لخروج جيل متمرس في الجريمة، في ظل تكرار الجرائم المخالفة لمبادئ حقوق الإنسان المعلنة عام 1948 وكذلك لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جنيف ببروتوكولاتها الثلاث(مرفق بالصور والفيديو).

زادت حدة التوتر بين حزب الله اللبناني وإسرائيل مؤخراً، فمن يدفع الحزب وإسرائيل نحو تصعيد التوتر؟ وما تداعياته على الشعب اللبناني المثقل بالأزمات؟(مرفق بالصور).

يطلق "شباب عشيرة بني سبعة" حملة" سقيا ماء لأهالي مدينة الحسكة"، حيث تضم الحملة أكثر من 80 صهريج ماء وتنطلق بالقرب من حديقة الرابع من نيسان، الساعة 08.30 وذلك بالتنسيق مع هيئة البلديات في إقليم الجزيرة(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم تشييع غيابية للشهيد أحمد ياسر سليمان، الاسم الحركي لوند قامشلو المقاتل في قوات الدفاع الشعبي، وذلك امام منزل ذوي الشهيد في الحي الغربي ، الساعة 09.00(مرفق بالفيديو والصور)

تدلي منظمة حقوق الانسان عفرين_ سوريا ببيان حول عملية التغيير الديمغرافي التي يقوم بها الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين وذلك في مخيم سردم التابع لناحية الاحداث، الساعة ، 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في تظاهرة بالمشاعل للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وتنطلق من ساحة الشهيد خبات في تمام الساعة 20:00(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA