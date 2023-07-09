مخطط وكالة أنباء هاوار 9– 7 - 2023

دعا عضوان في المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان الشعوب المؤمنة بأفكار القائد للالتفاف حولها والتأكيد للعالم أنهم لن يتراجعوا خطوة للوراء في سبيل تحقيق حريته الجسدية، واستنكرا التهديدات التي أرسلت له في إمرالي(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر مهجرو عفرين التهديدات التي طالت القائد عبد الله أوجلان، وطالبوا بتلقي المعلومات عنه في أسرع وقت(مرفق بالصور والفيديو).

تشهد مقاطعة كري سبي المحتلة موجة نزوح السكان الأصليين إلى مناطق الإدارة الذاتية، هروباً من ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، ووصلت مئات العائلات إلى المنطقة(مرفق بالصور).

تتصاعد المخاوف من تحوّل الأجواء السورية إلى ساحة صراع روسية غربية، في ضوء المناورات التي تقوم بها موسكو وقوات حكومة دمشق، في حين يثير ارتفاع إنتاج إيران من النفط، على الرغم من العقوبات المفروضة عليها استغراب محللين بشأن تأثر ذلك على أسعار النفط(مرفق بالصور).

تتحكم ما تُعرف بالمكاتب الاقتصادية التي يُديرها متزعمو المرتزقة التابعين للاحتلال التركي، بقوت ومقدرات أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة، وأصبحت تؤرق سبل حياتهم ومصادر رزقهم(مرفق بالصور).

زادت حدة التوتر خلال الفترة الماضية بين القوات الأميركية والروسية في سوريا، وهذا ما تبيّن من خلال حديث الطرفين عن احتكاكات متبادلة على الأرض، ما يشير إلى أن التطورات مفتوحة على جميع الاحتمالات، وذلك ارتباطاً بالأجواء الإقليمية والدولية)مرفق بالصور).

يخرج أهالي مدن ونواحي في مقاطعتي قامشلو والحسكة في تظاهرات تنديداً برسائل التهديد التي وصلت للقائد عبدالله أوجلان والتأكيد على تصعيد النضال حتى تحقيق حريته الجسدية ، وتنطلق في الساعة 9.00 وفي السياق يدلي مجلس ناحية كركي لكي ببيان الى الرأي العام ، وذلك من ساحة الشهيد خبات الواقع في مدخل الناحية ، الساعة 10.00( مرفق بصور وفيديو )

تستمر في مدينة الحسكة اعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثاني للأديان والمعتقدات، الذي ينعقد برعاية ملتقى أديان ومعتقدات ميزوبوتاميا في شمال وشرق سوريا، تحت عنوان "بأخوة الأديان نرتقي بالقيم الإنسانية"، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات اجتماعاً بمناسبة ذكرى 14 تموز وذلك في ناحية صرين بمقاطعة كوباني في تمام الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تدلي المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله اوجلان، ومبادرة المحاميين السوريين للدفاع عن القائد ببيان مشترك، عن وضع القائد الأخير، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة في قامشلو في تمام الساعة 10.30(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA