مخطط وكالة أنباء هاوار 9– 4 - 2023

أوضحت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل أن الإدارة الذاتية تمثل تطلعات الشعب السوري وقيم الثورة السورية والتحول الديمقراطي في سوريا بشكل كامل، وأوضحت أن الهدف من اجتماعات التطبيع ضرب مشروع الإدارة الذاتية(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت حقوقية وإدارية في الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة، إن تخلي المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية عن مسؤولياتها تجاه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان كان سبباً في تبجُّح الدولة التركية في سياساتها اللا أخلاقية، وحمّلتا كافة الجهات المعنية مسؤولية تشديد العزلة واستمرارها.(مرفق بالصور والفيديو).

أمّنت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية منازل غير طابقية 2300 أسرة متضررة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود(مرفق بالصور والفيديو).

قالت تقارير إن هناك خلاف وعدم تطابق بين وجهتي نظر روسيا وحكومة دمشق حول وجود الاحتلال التركي في سوريا، في حين قالت مصادر يمنية مطلعة إن فريقاً عسكرياً وأمنياً مشتركاً من السعودية وسلطنة عمان سيغادر إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تمديد شامل للهدنة(مرفق بالصور).

كفرد من العائلة، رافقت فرقة "آكري"، التي تأسست بمقترح من القائد عبد الله أوجلان، ذكريات كل كردي على أرض وطنه عبر أغانيها وعروضها الفنية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حتى أصبحت ميراثاً للفن الكردي الثوري والقومي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA