مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع-المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا ولفرض حظر جوي على المنطقة، بيومها التاسع والعشرون أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينطلق المهرجان السابع للأطفال في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، برعاية حركة الهلال الذهبي ولجنة الثقافة في مقاطعة الحسكة، وحركة موزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي، الساعة الـ10.00 (مرفق بالصور والفيديو))

أوضح الصحفي سنان جودي أن النظام في إمرالي يتبع قوانين فردية خاصة ضد القائد أوجلان، يعرف (بنظام التعذيب والعزلة لإمرالي)، ويفرض "العقوبات الانضباطية" على القائد لمنع تطبيق قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعادة المحاكمة وتطبيق قرار "حق الأمل".(مرفق بالصور والفيديو)

اتفق سياسيون وإعلاميون سوريون أن مصالحة محتملة بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي لن تكون في صالح سوريا، داعين لتوحيد الصفوف وتشكيل مقاومة سورية شامل ضد الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو)

نددت شقيقة الشهيدة جيان تولهلدان، بيريفان يوسف، بانتهاج الحزب الديمقراطي الكردستاني خط الخيانة ومشاركته للاحتلال التركي في الهجوم على قوات الدفاع الشعبي، وجددت العهد باستكمال مسيرة شهداء الحرية حتى تحقيق النصر(مرفق بالصور والفيديو)

يصر أهالي ناحية زركان على البقاء في ناحيتهم التي تتعرض لهجمات يومية من جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وؤكدون " تريد تركيا تهجيرنا من أرضنا، لكن لن نخرج من منازلنا وأرضنا"(مرفق بالصور والفيديو)

أرجع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان، بيجان إبراهيم أسباب الهجمات التركية المتصاعدة على شمال وشرق سوريا إلى 3 دوافع رئيسية، أبرزها العداء التركي العلني للكرد، معبراً عن ثقته بأن الهزيمة ستكون من نصيب أردوغان(مرفق بالصور والفيديو)

أكد شيخ قبيلة بني سعيد وعضو مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها، إبراهيم الشلاش أن الهدف من تشكيل مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها هو الوقوف إلى جانب الإدارة المدنية وقوات سوريا الديمقراطية لمواجهة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة(مرفق بالصور والفيديو)

أكد قياديون ومقاتلون في مجلس منبج العسكري أن الاحتلال التركي يستهدف المنطقة لإفراغها من أهلها وتوسيع رقعة احتلاله، مبدين استعدادهم للتصدي لأي عدوان يستهدف أرضهم وشعبهم وتحرير جميع المناطق المحتلة(مرفق بالصور والفيديو)

العالم والشرق الأوسط

تعرضت السفارة الروسية، في كابول قبل أيام، لـ "هجوم إرهابي" تسبب بمقتل دبلوماسيين روسيين اثنين، وذلك بعد أن شهدت العلاقة بين روسيا وحركة طالبان تطوراً ملحوظاً، الأمر الذي أثار غيض بعض الأطراف الداخلية، فما خلفية هذا الاستهداف؟ وما الأسباب التي دفعت موسكو إلى إقامة علاقات مع طالبان؟(مرفق بالصور)

أكد الكاتب والصحفي العراقي، فائق يزيدي، أن الفاعل الإقليمي هو الذي لعب دوراً كبيراً في تأجيج الأوضاع وتعميق الشرخ بين القوى السياسية والمكونات العراقية، وأشار إلى أن دول إقليمية على رأسها تركيا لا تريد الاستقرار للعراق وتبحث عن تحقيق مصالحها. (مرفق بالصور)

ANHA