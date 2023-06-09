مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 6 - 2023

أكد فرزندا منذر أن تركيا بانتهاكاتها بحق القائد عبد الله أوجلان، تخالف المادة /25/ من القانون رقم /5275/ المتعلق بتنفيذ التدابير الجنائية والأمنية، والوارد في دستورها العام؛ وأشار إلى قرب انعقاد كونفرانس على مستوى الشرق الأوسط لمناقشة وضع القائد) مرفق بالصور والفيديو).

تقوم مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمكافحة شبكات المخدرات بمختلف والطرق والأساليب، تلاحقها وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة حيالها من جهة، وتعمل على إنقاذ المتورطين في هذه الشبكات وتوعية أفراد المجتمع من خلال المحاضرات التوعوية والمنشورات التي تسلط الضوء على مخاطر المخدرات من جهة أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

دعا جرحى مقاومة كوباني إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة مرتزقة داعش، وأكدوا أن: "العالم برمته سيواجه خطر عودتهم من جديد، وأنهم قنبلة موقوتة ستنفجر قريباً"(مرفق بالصور والفيديو).

قبول سوريا في الجامعة العربية من جديد يعني أن الجامعة تأخذ زمام المبادرة في حل الأزمة السورية. وعلى الرغم من عدم اتخاذ خطوات عملية ملموسة حتى الآن، إلا أنه من الواضح أن مشاركة الأسد في القمة العربية يعني أنه قد حصل مبدئياً على القوة والدعم. ويمكن أن يتحول اعتماد مبدأ "مشكلة العرب يجب أن تبقى فيما بينهم" لمكسبٍ للأسد. وعلى الرغم من أن قضايا كالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وانسحاب القوى الخارجية، ومكافحة المخدرات، وعودة اللاجئين والمشاكل الأمنية، تأتي في المقدمة، إلا أنها عملية معقدة وتستمر بالتنازلات المتبادلة.(مرفق بالصور.)

طبيعة المرحلة والتحديات التي واجهت كل من سوريا والعراق والتقارب الاجتماعي مهّدتا الطريق لتعزيز العلاقات وتطويرها وتقريب وجهات النظر بين الطرفين) مرفق بالصور).

أكدت هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية أنها تعمل على صيانة المواقع الأثرية وحمايتها وتسعى لتوعية مكونات المنطقة من أجل الحفاظ على هذا الإرث التاريخي(مرفق بالصور والفيديو).

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، إلى جلسة يوم الأربعاء 14 حزيران الساعة 11:00 صباحاً، لانتخاب رئيس للجمهورية، إذ توالت مواقف القوى النيابية من ترشيح قوى المعارضة لجهاد أزعور، فيما يسود الترقب مصير جلسة انتخاب الرئيس، وإذا كانت ستشهد انتخاب الرئيس أم لا، علماً أن الاحتمال الأول شبه مستحيل؛ نظراً للجوء نواب "حزب الله" و"أمل" وحلفائهما إلى تعطيل النصاب في الدورة الثانية(مرفق بالصور)(مرفق بالصور).

ANHA