مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 6 - 2022

يخرج أهالي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا. الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

قال عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، محمد علي حسن، إن أردوغان يسعى ـ عبر التهديدات ـ إلى تحقيق انتصار داخلي مع اقتراب انتخاباته، محذراً من أن هذه التهديدات لا تقتصر على الشمال السوري فقط، بل تمتد لاحتلال كافة دول الشرق الأوسط؛ لإعادة أحلامه العثمانية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت عوائل الكريلا على مساندتها لأبنائها وبناتها المقاتلين في صفوف قوات الدفاع الشعبي (PDK) ضد المخططات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني المعادي للكرد. (مرفق بالصور والفيديو)

دعا أهالي مدن ومناطق شمال وشرق سوريا إلى ضرورة التكاتف ورص الصفوف لمجابهة هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، كما أكدوا تمسكهم بخيار المقاومة. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد وجهاء وشيوخ عشائر مدينة منبج أن الهجمات التركية على المنطقة لا تستهدف الكرد فقط بل كل مكونات المنطقة، وقالوا إنهم سيتحولون إلى مقاتلين للدفاع عن مناطقهم إذا ما شنت تركيا هجوماً ضد منبج. (مرفق بالصور والفيديو)

أشار عدد من الفنانين والمثقفين في مدينة كوباني إلى أن أردوغان يسعى إلى تمديد فترة حكمه عبر شن الهجمات على مناطق باشور وشمال وشرق سوريا، مؤكدين السير على نهج النضال ودعم مقاومة الكريلا حتى تحقيق النصر. (مرفق بالصور والفيديو)

عدت عضوتان من منظمتين نسائيتين، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا استهدافاً لمشروع الإدارة الذاتية المتمثلة بالإرادة الشعبية، مؤكدتين على تكاتف شعب المنطقة الذي هزم مرتزقة داعش في وجه التهديدات التي تطالها. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

عكست نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية تغيراً في موازين القوى السياسية في البلاد، أبرزها فقدان "حزب الله" والتيار الوطني الحر وحلفائهما الأغلبية النيابية، لكن هذا بحسب مراقبين، لن يغير من الواقع شيئاً، إذ يرون أن لبنان ليس له القدرة على الخروج من أزماته التي عمرها عشرات السنين، خاصة بعد إعادة إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة، فما هي الأسباب وما هي الحلول؟

السياسة

حدد الباحث المختص في شؤون الجماعات الإسلامية الجهادية، مصطفى أمين، عدة سبل لحلف ملف داعش، واضعاً في مقدمتها إخراج تركيا من المناطق المحتلة في سوريا ومعاقبة المسؤولين عن تمرير المرتزقة وتدريبهم.

المرأة

قالت منسقة ورئيسة "مبادرة نون لحرية أوجلان" سوسن شومان، إن المبادرة هي رد الجميل للقائد عبد الله أوجلان الذي أنصف المرأة، ومنحها من فلسفته وفكره الكثير، وخصها بعلم خاص بها (جنولوجيا)، هذا "الاهتمام الذي أولاه القائد للمرأة، دفعنا إلى إطلاق هذه المبادرة للمطالبة بحريته الجسدية".

ANHA