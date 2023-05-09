مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 5 - 2023

شجبت عضوات من مؤتمر ستار العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدن على السعي والنضال حتى تحقيق حريته الجسدية، مؤكدات أن أفكاره إرث يتوجب الحفاظ عليه، وأن منظمات حقوق الإنسان في العالم و الـ CPT بكمٌ حول ذلك(مرفق بالصور والفيديو).

تستعد مدينة قامشلو لاستقبال فعالية جماهيرية على مستوى إقليم الجزيرة في الـ 10 من أيار الجاري، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، ودعماً لحزب الخضر اليساري في الانتخابات التركية(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان على ضرورة السماح للقائد عبدالله أوجلان للقاء بمحاميه لإظهار الحقيقة الديمقراطية للرأي العام، ودعت كافة الأهالي للمشاركة في الفعالية الجماهيرية في الـ 10 من أيار/مايو المطالبة بالحرية الجسدية للقائد(مرفق بالصور والفيديو).

شجبت لجنة شلير لحماية الطفل، جريمة اغتصاب طفلة (10 أعوام) من ناحية شيه بعفرين المحتلة، وأكدت أنه ومن أجل إيقاف هذه الجرائم بحق الأطفال والنساء يجب إنهاء الاحتلال ومقاضاة دولة الاحتلال التركي على جرائمه، أمام المحاكم الدولية(مرفق بالصور والفيديو).

شدد باحثون عرب على أنه يجب أن يكون للدول العربية دور فعال في إنهاء الأزمة السورية وتحصينها أمام الأطماع والتهديدات الخارجية وخاصة من الاحتلال التركي، مشيرين إلى إن استمرار الصراع هو عملية خاسرة على كل الأوجه السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية(مرفق بالصور)

وصلت الحالة الإنسانية والوضع الصحي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، جراء الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق عليهما(مرفق بالصور والفيديو).

أرجأت هيئة الثقافة في شمال وشرق سوريا تنظيم ملتقى روج آفا للفن التشكيلي الذي كان من المقرر إقامته في كل من كوباني وقامشلو يوم غد(مرفق بالصور والفيديو).

يرسم البيع الجوّال الذي أخذ يختفي شيئاً فشيئاً صورة حنين للماضي، ويُعدّ أبو ريزان وابنه من الباعة المتجوّلين الأخيرين في قامشلو(مرفق بالصور والفيديو).

تهدف الجمعية التعاونية الزراعية التابعة للجنة الاقتصاد في مجلس عوائل الشهداء في عامودا، إلى الوصول للاكتفاء الذاتي، بتوريد الخضروات إلى الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل لعوائل الشهداء(مرفق بالصور والفيديو).

بعد سنوات من القطيعة والخصومة، تشهد المنطقة تقارباً بين ‎السعودية وإيران وتحالفات أخرى. ما خلفيات هذه التحالفات؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟ وهل تصب ضمن مصالح متبادلة فقط، أم ستعود بالنفع للشعوب التي غالباً تكون خارج هذه المصالح؟(مرفق بالصور).

بعد قرابة شهر من الصراع المسلح الذي تشهده السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة(مرفق بالصور).

تعلن هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الفرات عن بدء حالة طوارئ لموسم الحصاد، عبر بيان أمام بلدية الشعب في كوباني في تمام الساعة 9:00(مرفق بالصور والفيديو)

تعقد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اجتماعاً لتحديد تسعيرة القمح والشعير للموسم الزراعي، وذلك في مقر الإدارة الذاتية في مدينة الرقة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مجلس عوائل الشهداء في اقليم الفرات مظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان وذلك في ناحية جلبية التابعة لمدينة كوباني في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم في قرية علوش بمقاطعة الشهباء، فعالية للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية ودعم حزب الخضر اليساري في انتخابات تركية وباكور كردستان، وذلك في الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA