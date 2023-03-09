مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 3 - 2023

أكدت نساء حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومدينة منبج، خلال مسيرتين منفصلتين، بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة، على المقاومة والنضال، حتى تحرير كافة النساء المضطهدات، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

رسم محمد شيخو لوحة الأغاني الكردية في زمن كان النغم الكردي فيه يتراقص على أوتار الكبت والحرمان، ووضع يده على آلام ومعاناة شعبه عبر انتقاء الكلمات والآلات والألحان التي تعبّر عن آلام المجتمع، فكانت أغانيه الكردية سبباً للاعتقال والنفي من قبل سلطات البعث.

أعربت إداريتان في حزب الاتحاد الديمقراطي بمقاطعة كوباني عن استنكارهما للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالتا: "أفكار القائد أوجلان شمس تنير درب النساء والشعوب".

تحوّلت جنوار من مجرّد موطنٍ للمرأة إلى أكاديميّة، إذ يزدهر التجدّد هناك وينشر فروعه في المجتمع.

قيّم عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن علي مقاربات حكومتي دمشق وأنقرة واستغلالهما لكارثة الزلزال، وقال "الزلزال كان بمثابة فرصة للشعوب لمعرفة حكوماتهم التي لا تخدمهم".

تزرع المؤسسات البيئية والزراعة في إقليم الجزيرة، عشرات الآلاف من الأشجار في إقليم الجزيرة خلال فصل الربيع، بهدف زيادة المساحات الخضراء.

تقرير

يجادل البعض بأن الموقف الإسرائيلي والأميركي المتشدد حيال إيران هو الوسيلة الوحيدة لحمل الأخيرة على التراجع وبأن أجواء التوتر التي سادت منذ أسابيع تندرج ضمن سياق الضغط دون أن تنجر الأمور إلى حرب مباشرة، إلا أن طبيعة المنطقة الملتهبة قد تؤدي لانزلاقها نحو حرب لا تحمد عقباها.

ANHA