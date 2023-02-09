مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 2 - 2023

يشيع أهالي ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو جثمان المقاتلة في وحدات حماية المرأة (YPJ)، نوبل تكوشر، الى مثواها الأخير، في مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو)

يعرض مجلس ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو سينفزيون حول المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مبنى المركز الثقافي في الناحية، الساعة الـ 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مؤتمر ستار في مخيم واشوكاني اجتماعاً مع الأهالي تزامنا مع الذكرى السنوية الـ٢٤ للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

سخّر مهجرو عفرين القاطنون في المخيمات بمقاطعة الشهباء جميع إمكاناتهم وطاقاتهم لتقديم المساعدة للأسر المتضررة من الزلزال في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب القادمين إلى المخيمات، دون انتظار المنظمات والجهات المعنية لتقديم المساعدة لهم. .(مرفق بالصور والفيديو)

شدد إداريو المؤسسات الدينية والاجتماعية في ناحية الشدادي على ضرورة مواصلة الحملات العسكرية التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ضد خلايا مرتزقة داعش في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدين مساندتهم ودعمهم لهذه الحملات. .(مرفق بالصور والفيديو)

جمعت المبادرة الشعبية أكثر من 892 ألف توقيعاً على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا خلال حملة جمع التواقيع المستمرة للمطالبة برفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان. .(مرفق بالصور والفيديو)

أكد عضو هيئة الدفاع عن القائد أوجلان، جبرائيل مصطفى، أن العقوبات الانضباطية التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد أوجلان تتعارض مع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، داعياً الشعب الكردي لمواصلة فعاليته حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد. .(مرفق بالصور والفيديو)

وقّعت جامعة روج آفا اتفاقاً أكاديميّاً مع جامعة كونيتيكت (Connecticut) الأميركية بطلبٍ منها، وبذلك يصبح عدد الجامعات والمعاهد التي أبرمت اتفاقاً مع جامعة روج آفا 9 جامعات. .(مرفق بالصور والفيديو)

تقدم هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي في إقليم الفرات، الخدمات الطبية للأهالي في الخيم المنصوبة لإيواء المتضررين من الزلزال في مدينة كوباني. .(مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

يعتبر سد أتاتورك من أضخم المشاريع المائية، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات، ينتج حوالي 2.400 ميكا واط من الكهرباء، يقع السد في أعالي نهر الفرات وعلى مسافة حوالي 80 كم شمال غرب مدينة أورفا وعلى بعد حوالي 600 كم من العاصمة أنقرة بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية بما لا يزيد على 60 كم وأكثر من 180 كم جنوب سد كراكيا.

ANHA